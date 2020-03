La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada Contreras, por colusión simple en agravio del Estado.

Lozada asumió la citada cartera el pasado 13 de febrero, en reemplazo de Edmer Trujillo, quien fue ministro del sector en dos períodos durante el gobierno de Martín Vizcarra y se encuentra investigado por supuestas irregularidades en la construcción del hospital regional de Moquegua.

Según reveló “Cuarto Poder”, la pesquisa contra Lozada y otras cuatro personas gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que, el 15 de mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional —cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esta entidad— y la empresa española Constructora San José. Esto por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto que actualmente se encuentra paralizado y con contrato resuelto.

En torno a dicha obra, una de las empresas competidoras que perdió la licitación denunció que el contrato se suscribió pese a que la compañía española no acreditó su registro único de contribuyente (RUC) ni proporcionó su código de cuenta interbancario, requisitos que se encontraban en las bases de la licitación, en la Ley del Registro Único de Contribuyentes y en la Ley de Contrataciones del Estado.

“El actuar irregular de dichos funcionarios de Provías Nacional, entendemos que no se debió a una decisión unilateral de los mismos, sino que presuntamente partió de acuerdos previos con María Idoya Ruibal Rey, representante de la empresa constructora San José SA, pues la representante estaba al tanto de no haber presentado un RUC o CCI nacional, pero confiaba en que no se iba a observar esta situación por el acuerdo previo que postulamos como hipótesis incriminatoria, basados indiciariamente en que se trata de un trámite irregular manifiesto, pues no se concibe como es que nadie de los imputados haya podido observar que la empresa ganadora de la buena pro no haya presentado el RUC y CCI nacional, requisito indispensable para suscribir el contrato”.

En comunicación con el citado dominical, la constructora española cuestionó que se pretenda presentar como irregular una práctica transparente. Sostuvo que la información que consignó en los formularios del concurso corresponde a la de la empresa matriz española y aseguró que cumplirá con absolver las dudas de la fiscalía.

En tanto, el ministro Lozada manifestó, a través de sus voceros, que no haría ninguna declaración al respecto. Sin embargo, envió una comunicación señalando que ninguno de los actuados viola la normativa vigente.

La obra tuvo un valor inicial de S/242’891.245,08. A casi dos años de firmarse el contrato, representaba un avance del 45% en enero pasado con un desembolso superior a los S/94 millones.

De acuerdo al programa, Provías Nacional resolvió el contrato con la Constructora San José el último 18 de febrero argumentando que la empresa se mostraba renuente a reiniciar las obras.

Más información