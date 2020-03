Ángel Neyra y Clemente Flores discuten en Comisión Permanente por ministros

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes se registró un incidente entre Ángel Neyra (Fuerza Popular) y Clemente Flores (Peruanos por el Kambio), cuando se cuestionaba a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada y de Producción, Rocío Barrios, por denuncias en su contra.

El hecho se produjo cuando Ángel Neyra calificó a los ministerios como organizaciones criminales.

“Todos los ministerios son organizaciones criminales, que el cabecilla está en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el señor [Vicente] Zeballos, ¿qué confianza le vamos a dar? ¿Por omisión?”, aseveró durante su participación.

Ante esta afirmación, Clemente Flores aseguró que “no se puede decir organizaciones criminales a todos los ministerios”, por lo que solicitó el retiro de las palabras.

“La fiscalía no nos puede decir a nosotros que somos organizaciones criminales. Ellos acusan a cualquiera sin pruebas, sin nada, no lo voy a retirar y me reafirmo en organizaciones criminales porque la muestra la está diciendo el fiscal que está denunciando a la ministra [Rocío] Barrios”, respondió Neyra.

El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, le solicitó a Neyra utilizar el término “presunta” para hablar de organizaciones criminales.

Cuestionan a ministros

Sin embargo, durante la sesión se realizaron más cuestionamientos a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada y de Producción, Rocío Barrios.

Esto luego que se diera a conocer el último domingo que la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga al actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada Contreras, por colusión simple en agravio del Estado.

Además, ayer se supo que el Ministerio Público presentó un requerimiento de acusación contra la ministra de Producción, Rocío Barrios, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por presuntamente haberse adueñado de dinero del Estado cuando se desempeñaba como Directora General de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014.

Al respecto, Gladys Andrade (Fuerza Popular) expresó su indignación ante lo que calificó como un “gabinete de rehabilitación”.

“Quiero manifestarme ante la indignación que siente el país por este Gabinete de rehabilitación que tenemos últimamente, porque si hay que darle rehabilitación a alguien que la hagan en su empresa, en Obrainsa o en algunas otras, ahí pueden rehabilitarlos, no dirigiendo el destino de todos los peruanos”, señaló.

Por su parte, Rosa Bartra calificó de “hipócritas” a quienes defendían la presunción de inocencia en las investigaciones que se siguen contra los ministros de Estado.

“No me venga acá a decir que todos los que han sido funcionarios públicos salen con denuncias de corrupción, no pues. Ahora pretenden decir presunción de inocencia, no hagan acusaciones falsas. Hipócritas, como lo han sido todo el tiempo, ¿con qué facilidad han tirado piedras, con qué facilidad han enlodado honras, con qué facilidad han hecho acusaciones, señalamientos y linchamientos mediáticos y políticos? Y ahora con la misma facilidad se sientan y exigen respeto a la presunción de inocencia”, dijo.