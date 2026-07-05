Hay que prepararse para lo peor, porque de repente, si no está tan malo, ya se invirtió y queda la inversión para el futuro. Las empresas inglesas, el Gobierno Británico, han estado haciendo el Plan Nacional de Infraestructura. Y las empresas Mace y Arup han venido trabajando, tienen bien mapeadas muchas de las cosas. Estas son las dos empresas que trabajaron en los Panamericanos que son muy competentes y eso, hay que aclarar, con mucho personal peruano. Porque decían que no se daban oportunidades a los peruanos.

— ¿Estas empresas están haciendo las evaluaciones para las obras de infraestructura?

Vinieron y se quedaron. Culminados los Panamericanos, se hizo un convenio gobierno a gobierno para avanzar con las obras de reconstrucción. Se avanzó mucho en la Reconstrucción con Cambios; pero, lamentablemente, por las idas y venidas del gobierno del señor Castillo, no se siguió en la misma intensidad, y después se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Pero el nivel profesional de la ANIN bajó una vez que se retiró a Amalia Moreno de la Reconstrucción con Cambios. Se metió gente con otras intenciones.

Entrevista a Carlos Neuhaus. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

— Se prevé que el norte afronte un El Niño similar o peor al de 1998 y similar al de 1983, cuando aún no se recupera de El Niño costero del 2017.

Yo he ido a Piura por diversas razones y es una ciudad bombardeada. Las cosas que se hicieron, no se hicieron bien. Lo que hay que hacer ahora es la descolmatación de ríos. Eso tiene que ser urgente, y ver si se va a alcanzar a hacer algunas obras de mitigación para evitar que vengan los huaicos y arrasen con todo. Hay lugares en que las quebradas todavía no están del todo controladas.

"En Piura también hay temores de que, si viene una lluvia muy fuerte, la gente va a terminar con el agua hasta la cintura. Entonces, hay que tratar de hacer todo lo que se puede hacer desde el minuto uno".

— ¿Y este gobierno no está haciendo nada?

Si lo estuviera haciendo, por lo menos que nos manden fotos.

— Se sabe que el gobierno de Keiko Fujimori solicitará facultades extraordinarias para afrontar la emergencia de El Niño. ¿Qué es lo urgente?

Toda la contención de las quebradas por donde viene el río, porque El Niño nos va a afectar al agro y las cosechas. Algunas van a madurar más rápido y no bien, como ocurrió con el ciclón Yaku en que el arándano se malogro en el norte; felizmente en la zona de Ica no agarró, pero el precio subió y lo de Ica compensó el nivel de exportaciones. Pero el agricultor de Piura fue perjudicado y el agricultor de Ica fue, digamos, beneficiado.

— El impacto en las personas es lo principal, pero también este fenómeno afecta la economía. ¿Cuál sería el impacto económico?

Dependiendo de la gravedad de El Niño, se puede retroceder hasta un 3% o 4% del PBI. Es grave; podríamos tener crecimiento cero.

Entrevista a Carlos Neuhaus. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

— Es bien grave, ¿pero no es aún más grave que aparentemente no se esté haciendo nada?

Como digo. Si están haciendo, que nos manden una foto. En El Niño de 1983 yo era gerente del Cofide y teníamos líneas de crédito en el exterior del Banco Mundial. Fui a Piura y, entre Piura y Chiclayo, está la laguna Ramón, que había anegado todo, y uno no se podía trasladar. Tuvimos que viajar en avioneta. Piura estaba totalmente aislada y eso puede volver a suceder.

— Han pasado 43 años de esto y no puede decir que no haya pasado nada y todo siga igual. ¿Qué nos dice esto?

Definitivamente, tiene que haber habido corrupción mezclada con ineficiencia. Muchas veces se trabaja por parches. Hay que resolver para largo plazo.

— Se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, luego se cambió a la ANIN, y no se avanza, ¿Qué entidad tendría que hacerse cargo de las acciones para la emergencia de El Niño?

Tiene que ser un ente autónomo que articule con todos los ministerios. Las Fuerzas Armadas pueden ayudar, por ejemplo, para nivelación de terrenos, excavaciones. Eso puede entrar desde ya a trabajar, y eso se puede hacer de una vez.

— Este organismo autónomo, ¿dependería de la PCM o directamente de la Presidencia de la República?

Tiene que depender de la PCM. La Presidencia en la República está informada, toma las decisiones, pero el organismo se adscribe a la PCM. Debe tener rango de ministro y que haya, pues, licencias automáticas. Por ejemplo, si hay que reconstruir una carretera o un camino, no se puede ir por el trámite de regular. Incluso tendría que haber un ‘fast track’ de diseño y construcción.

— ¿Quién estaría a cargo de esta entidad autónoma? ¿Usted?

A mí nadie me ha dicho nada, pero eso es lo que yo pienso. Debe armarse un equipo con gente de experiencia, que ha estado en la reconstrucción. Hay parte del equipo de ingeniería de los Panamericanos que podría actuar. También se requiere de un apoyo legal eficiente que vea las soluciones rápidas y las propuestas.

— ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Se puede calcular?

Es una caja de Pandora. En el 2017, cuando yo estaba viendo los Panamericanos, recuerdo que le pregunté al entonces presidente Kuczynski y al ministro de Economía, Alfredo Thorne, si había dinero suficiente y me dijeron que sí. Se había hecho una emisión de bonos para los Panamericanos y tenían las reservas monetarias necesarias para atacar el fenómeno de El Niño.

— Le pregunto porque se acaba de aprobar un crédito suplementario de S/9 mil millones y no está destinado a El Niño.

No y El Niño se va a venir con todo y, de repente, se va a tener que hacer una emisión de bonos o buscar algo por el estilo.

Entrevista a Carlos Neuhaus. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

— En el norte habrá lluvias y en el sur, sequía.

Exactamente. Y aquí quiero mencionar a Hombro a Hombro, que dirige Juan Manuel Arribas, que es una entidad de soluciones empresariales contra la pobreza, y participan más de 80 de las principales empresas del Perú. Y, cada vez que hay un terremoto, un huaico, unas lluvias fuertes, ellos actúan y tienen asiento en el COEN. Cada vez que hay problemas están listos para levantar ayuda y llenar los almacenes de Indeci.

— El sur es un territorio donde, si bien Keiko Fujimori ha obtenido más votos que en el 2021, todavía no es un lugar donde tenga aceptación, aunque hay gestos como el del alcalde de Puno, ¿se va a atender la emergencia y trabajar en paralelo para el sur?

Son dos estrategias que tienen que ir en paralelo. Una es que las lluvias y los huaicos afecten lo menos posible, otra cosa es lo que se tiene que hacer en el sur de Perú por las sequías. Son dos estrategias que se tienen que manejar en paralelo. Quizás, dividir norte, centro y sur.

— A eso hay que añadirle que en octubre hay elecciones subnacionales y el 1 de enero asumen nuevas autoridades, prácticamente en medio de la emergencia.

Por un lado están los alcaldes, que salen y que van a tratar de hacer lo que se puede, y los que están en campaña, que van a ser mucho más que los alcaldes que se van, y van a estar criticando todo el tiempo. Y es un tema que hay que abordarlo también. Desde la salud, porque el dengue es una amenaza permanente y las enfermedades infecciosas que surgen a raíz de estos desastres, y también hay que abordar el tema de seguridad, porque nunca faltan aquellos que quieran lucrar de la pobreza o de la desgracia de las personas.

— Keiko Fujimori ha dicho que va a estar presente en los lugares. Mucha gente tiene el recuerdo de Alberto Fujimori en El Niño de 1998 con las botas puestas. ¿Esa es la actitud que tendrá el gobierno entrante?

No solamente ella, sino todos lo que tienen que ver con esto, porque el escritorio es muy fácil, pero hay que ir al cerro y ver que la quebrada no se caiga. Se tiene que estar in situ. Hoy día, felizmente, todo el Perú puede estar controlado satelitalmente. Se sabe cuándo se activa una quebrada.

— ¿De cómo se actúe en esta emergencia dependerá el futuro de gobierno? ¿Va a ser la primera prueba de fuego?

En 1983 yo era gerente en Cofide y el presidente Belaunde tuvo al terrorismo, El Niño y la crisis de la deuda. No previeron lo fuerte que iba a ser el tema de El Niño, que después se agravó con el tema de la deuda y, ahí mismo, bajó la popularidad del presidente Belaunde, que era una persona muy respetable.

"Fujimori se puso las botas y manos a la obra. Es lo que hay que hacer. Uno en el campo se queda a dormir hasta asegurarse que la cosa salga. Claro que el Perú es inmenso y uno no puede estar en todos lados"

— Haciendo un paralelo. Hemos tenido crisis con terrorismo y fenómenos climáticos. Ahora, tenemos la crisis de la inseguridad ciudadana más El Niño. Entonces, claro, la emergencia va a ser El Niño, pero también hay un reclamo de inseguridad ciudadana que no se puede descuidar.

Y el tema de seguridad se puede agravar por los desastres. La gente que pierde sus pertenencias, los delincuentes pequeños se van a ir a robar a las casas que se rompen, en fin. Ahí se tiene que mantener el plan que se tenía inicialmente: una intervención radical con el objetivo de neutralizar a todas las bandas de criminales. — Ella se ha comprometido al orden como prioridad, pero el fenómeno no estaba en el radar. Son dos cosas. Y, por otro lado, también hay que ponerle motores a la economía, eliminar trámites, hacer que las cosas fluyan. Y no tener alcaldes que cierran por todos lados, sino que hay que promover la economía, que el pequeño y mediano empresario pueda salir adelante, simplificarles la vida.

Entrevista a Carlos Neuhaus. Fotos: Joel Alonzo/GEC

— Se está hablando de la conformación del Gabinete. ¿Qué liderazgo se necesita o qué perfil para afrontar estos retos?

Se necesita un Gabinete de manos a la obra. Yo estaba en todas las obras todo el tiempo. Me llamaban, de repente, del ministerio, a Palacio de Gobierno. Iba con mis botas, jeans y casco. Eso es lo que hay que hacer y no solamente la presidenta de la República, sino todos.

— Entonces, usted plantea un Gabinete de acción…

Y de apoyo, porque hay unos que sí se tienen que quedar en casa, porque tienen que conseguir los recursos y, mientras tanto, ir ordenando la economía. Además, a una parte del Gabinete le corresponde hacer la reforma del Estado, que tiene que realizarse de todas maneras. Y hay otro, por eso siempre es importante una unidad especial autónoma para que pueda actuar, y que articule con Ministerio de Defensa, con el del Interior.

— Se refiere a la unidad autónoma. ¿Ya está diseñada?

Sí, están pensando. Entiendo que ha habido una reunión para ver una propuesta, pero sí, lo que hay que hacer es articular todos los agentes, tanto público como privados y alinearlos. Eso genera un comando unificado. Es como estar en una guerra pero contra la naturaleza. Si es una guerra externa, pues tienes el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto. Ahora ellos se deben sumar al apoyo y el aparato estatal tiene que asegurarse de darle el apoyo suficiente para pasar este trago amargo y lo que viene después.

— Quiero insistir con el Gabinete. ¿Ha sido usted invitado por Keiko Fujimori para integrarlo?

He sido invitado para el debate técnico, para dar mis opiniones que las discutimos antes y eran muy coincidentes con las ideas que nosotros teníamos, porque también trabajamos y, además, mi experiencia pasada.

— Y esto del organismo autónomo del que estamos hablando, ¿se lo ha comentado a la interna de Fuerza Popular?

De esto todavía no hemos tenido una reunión. He mandado los mensajes, se ha hecho adjuntar la información.

— Usted ha sido voceado como ministro de Transportes, ministro de Vivienda...

Para ayudar a mi país yo no necesito cargo. Puedo ayudar de donde pueda y hay sitios en que puedo ser más eficiente en mi colaboración y hay otros que mi valor ha agregado no puede ser lo mismo.

— Su partido, el PPC, ¿cómo va a colaborar con el gobierno?

Cuando me pidieron ir al debate técnico, desde mi partido me dijeron que apoye. Incluso durante el gobierno de Jerí, Ernesto Álvarez y Óscar Fernández, que son del partido, pidieron su licencia y se les dio. El PPC siempre ha apoyado cuando ven causas que tienen sentido y que es necesario apoyarlas, y muchos del PPC han estado de personeros en varios lugares. Eso lo conoce muy bien la gente de Fuerza Popular.