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Resumen

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— Proclamados los resultados, ya se dijo que una de las prioridades del próximo gobierno será el fenómeno de El Niño. ¿Cómo cree que debe actuar el gobierno entrante frente a esta emergencia?

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Tipo de trabajo:

Entrevista