El presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), pidió al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, la exoneración de los proyectos de ley de Reforma del Sistema de Justicia presentados por el Ejecutivo que hasta la fecha no han sido dictaminados por la Comisión de Constitución, a cargo de Rosa Bartra (Fuerza Popular).

El documento remitido el 17 de diciembre indica que la Comisión de Justicia ya dictaminó dichos proyectos, no obstante, estos no han podido pasar al pleno debido a que la Comisión de Constitución aún no hay realizado el dictamen respectivo, a pesar de que estas iniciativas fueron anunciadas por el presidente Martín Vizcarra durante su mensaje a la nación en julio.

“Hasta la fecha, la mayoría de estas no han ingresado a la agenda del pleno, pues quedan seis iniciativas pendientes para dictamen de la Comisión de Constitución [...], pese a haber transcurrido más de aproximadamente cinco meses”, se lee en documento.

Por esa razón, en el texto se le solicita a Salaverry “consultar, ante la Junta de Portavoces, la exoneración de los dictámenes de la Comisión de Constitución de las seis iniciativas legislativas señaladas” y se resalta que dichos proyectos deben ser vistos de manera prioritaria en la siguiente sesión del pleno.

Las iniciativas a las que Oliva hace referencia son las que permite formar un Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, la que dispone creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre otras.

Fuentes del Congreso de la República señalaron a El Comercio que son los voceros de las bancadas, y no el titular del Congreso, los encargados de la exoneración solicitada por Oliva.