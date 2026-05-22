Tras una compleja primera vuelta, para el balotaje del próximo 7 de junio regirán medidas excepcionales orientadas a facilitar el ejercicio del voto de los peruanos fuera del país. Este jueves, la Cancillería recibió todo el material electoral que será distribuido hacia consulados y oficinas diplomáticas alrededor del mundo. En esta entrevista exclusiva con El Comercio, el canciller Carlos Pareja detalla el proceso rumbo a la segunda vuelta y afirma esperar una participación aún mayor a la registrada en abril, cuando el voto en el extranjero ya llegó a alcanzar niveles superiores a los de la última elección.

— La Cancillería tuvo que desplegar material electoral a casi 200 ciudades del mundo y luego retornar toneladas de cédulas y actas al Perú. ¿Qué tan exigente fue este proceso para el servicio diplomático en la primera vuelta?

La primera vuelta ha sido bien exigente porque el material era muchísimo más, las cédulas eran más grandes y había alguna reticencia de algunos peruanos para sentarse en las mesas de sufragio porque sabían que era un proceso muy largo. Pero fueron en pocos lugares. En la primera vuelta, ha habido 411.077 connacionales que fueron a votar, un 34% del total de electores y se superó el 2021, donde votaron 227.902. Es un repunte bien importante y ha sido generalizado en casi todas las regiones del mundo, en comparación con el 2021. América es el continente que concentra la mayor cantidad de peruanos y subió la asistencia del 19% anterior al 30%. Y en Europa también ha habido un 42% de asistencia frente al 32% de 2021. Es decir, ha habido mucha más presencia y yo me atrevo a predecir que en esta segunda vuelta también va a haber una asistencia masiva. Estamos haciendo una campaña intensa para que la gente vaya a votar, va a ser un proceso más ordenado porque va a ser más corto, la gente va a estar un minuto en el ánfora en vez de estar un rato más largo viendo por quién votar de senadores y demás. Ya esta mañana -jueves 21 de mayo, a las 6:30 a.m.- vinieron los de la ONPE y dejaron 1.850 paquetes. Se recibió el material y ya, incluso desde esta mañana, ya se han empezado a remitir este material a los distintos consulados y embajadas.

Lima 21 de mayo 2026. "Ya se han empezado a remitir este material a los distintos consulados y embajadas", dijo el canciller Carlos Pareja. (Foto: César Campos / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

— Es decir, del 100% de la comunidad peruana en el exterior que estaba hábil para votar, ¿qué porcentaje acudió a votar en esta primera vuelta? ¿Qué tan relevante considera usted, en lo personal, que es este electorado dentro de una contienda, sobre todo en una presidencial?

Asistió un 34% del total de electores, frente al 23% que hubo en el 2021. Es importante porque estamos viendo que, si tenemos 400 mil personas que van a votar, es un número relevante. Según las encuestas, la diferencia es de tres o cuatro puntos entre un candidato y el otro, unos 400 mil votos pueden hacer una diferencia sustantiva si es que los votantes que inclinan más a favor de uno que de otro [candidato]. Es un contingente importante votantes.

— Se atreve a predecir que en esta segunda vuelta también va a haber una asistencia masiva, ¿pero se va a superar el porcentaje de participación?

Sí, creo que va a ser masivo y esperemos que se supere, porque estamos haciendo un llamado [a los peruanos en el extranjero] para vayan a votar, que se organicen con tiempo. Los consulados o los lugares de votación a veces son alejados del sitio donde se vive. Por ejemplo, en Estados Unidos el que vive en la mitad del estado son dos horas de carretera de ida y dos de vuelta. Por eso yo les pido organícese con tiempo, de repente pueden juntarse entre varios, en fin. Ellos se demoran más, hay un costo de gasolina, hay un costo de su día de descanso. Por eso se está incentivando. Los peruanos en el extranjero echan mucho de menos a su país y a veces saben más incluso de lo que uno ve diariamente. Entonces esta es una forma de que participen y sientan que su voto cuenta. Estamos haciendo una motivación para que la gente salga a votar, y yo creo que es importante, es hacer patria. La campaña se llama: “Tu voto cruza fronteras”.

— ¿Ya tienen todo el material electoral ustedes para la segunda vuelta? ¿O se va a seguir remitiéndoles conforme se acerque la fecha?

Todo ya se recibió esta mañana. Se recibieron 1.850 paquetes entregados por la ONPE, los cuales fueron entregados aquí al ministerio, estuvo presente el viceministro, ha habido un acto de entrega importante e inmediatamente ya se inició con la remisión de todo este material, dependiendo de los vuelos y a dónde van y todo ello.

— ¿Cuáles van a ser las primeras zonas en donde va a llegar este material?

Los países limítrofes, los países de América, Estados Unidos y Canadá. En segundo lugar, llega a Europa. Sobre todo, a las capitales donde los vuelos son directos y después ya a ciudades donde se tienen que tomar conexiones.

— ¿Cuál es el balance de la Cancillería sobre las dificultades registradas en el exterior durante la primera vuelta? Se tuvo que prolongar un día más la jornada de votación en Orlando y en Patterson, en Estados Unidos. ¿Qué factores explican esos retrasos y cuál fue el impacto en la jornada electoral?

En vista de los problemas que tuvimos en la primera vuelta, la Cancillería hizo gestiones ante el Jurado Nacional de Elecciones para esta segunda vuelta. Y solicitamos que se puedan conformar las mesas con electores de otras mesas pertenecientes al mismo local de votación. Se está haciendo campaña también para que los miembros de mesa acudan. Sin embargo, en el caso que no vayan, las mesas se podrán conformar con electores de otras mesas pertenecientes al mismo local; esto ya ha sido autorizado por el pleno del JNE. Además, se solicitó que, ante eventuales casos de abandono de los miembros de mesa, sea el personal de los consulados que puedan cubrir esos espacios; también ha sido autorizado. Por eso, creemos que esta segunda jornada va a ser mucho más dinámica, más ordenada y también los votantes no van a tener que esperar mucho tiempo para que se constituya la mesa.

"Creemos que esta segunda jornada va a ser mucho más dinámica, más ordenada y también los votantes no van a tener que esperar mucho tiempo para que se constituya la mesa", expresó Pareja. (Foto: César Campos / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

— ¿Pero esta medida no evidencia, al mismo tiempo, la dificultad que enfrenta el sistema electoral y la Cancillería para que se efectúe la participación política en el exterior? ¿El hecho de que sean los mismos cónsules los que tengan que efectuar el escrutinio no refleja ahí un problema?

No, porque no serán los únicos, estarán con los otros miembros de mesa y será en casos muy excepcionales. No va a ser lo común. Las mesas que no se constituyeron en la primera vuelta han sido muy pocas. Esto es para que todo el mundo pueda votar y que no haya que hacer una extensión, como se tuvo que hacer en la primera vuelta.

— Justamente, en la primera vuelta se prolongó la jornada en Orlando y en Patterson, en Estados Unidos. ¿Se tiene la cantidad de mesas, de toda la comunidad peruana en el extranjero, que no se llegaron a instalar?

Patterson es el consulado más grande que tenemos en Estados Unidos. Hay miles de peruanos y es masivo ahí. En Orlando, este consulado se abrió el año pasado y era la primera votación. Pero ya en esta segunda vuelta esperamos que sea todo ordenado. En todo el mundo, únicamente no se pudieron instalar dos mesas: una en Ghana (África occidental) y otra en Macedonia del Norte (sudeste de Europa), debido a la ausencia de miembros de mesa como de electores. Sin embargo, eran pocos los votantes.

— ¿Cuánto incrementó la complejidad logística la obligación de conservar y trasladar cédulas electorales al Perú tras la modificación legal? ¿Se tiene una estimación del impacto operativo o presupuestal que implicó esa medida?

La complejidad y lo que demora un poco el conteo de los votos es la lejanía. Es decir, tienen que cerrar las mesas y después, a través del consulado, se tiene que remitir todo el material. Y en muchos casos vienen los propios funcionarios consulares trayendo el material para que no se vaya a extraviar, hay una cadena [de custodia] importante. Demoró unos días nada más, pero al final todo lo que estaba previsto que llegara, llegó. Y confiamos en que todo va a salir bien.

"Ya no va a haber ningún tropiezo para que ningún votante pueda eximirse de su deber de votar", refirió el canciller. (Foto: César Campos / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

— ¿Desde la Cancillería se está evaluando proponer algún ajuste normativo o cambio sobre la organización del voto en el exterior?

Esos dos que ya he mencionado y que ya fueron autorizados por el pleno. Eso va a agilizar mucho y va a permitir que vote el 100% de los votantes. Las mesas se pueden conformar con personal que es de otras mesas; es decir, se juntan las mesas. Y lo otro es que el personal del consulado pueda también suplir a los miembros de mesa cuando falte uno. Con eso, pensamos que ya no va a haber ningún tropiezo para que ningún votante pueda eximirse de su deber de votar.

— En la primera vuelta, se suspendieron las elecciones en varios países del Medio Oriente por razones de seguridad. Ahora se ha decidido, por lo que entiendo, habilitar nuevamente locales de votación para la segunda vuelta. ¿Qué cambió en la evaluación de riesgo?

En la primera vuelta estaba la guerra en el golfo y era muy riesgoso, pero ahora ya eso se ha calmado. Justamente acabo de estar con un embajador de la región de un país del Medio Oriente y ya no hay bombardeos y sí se van a poder instalar las mesas en lugares donde no se instalaron. Ahora se van a habilitar siete locales de votación adicionales en seis países del Medio Oriente. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. No se votó porque consideramos riesgoso y no se podía poner en riesgo la población.

— ¿Y existen garantías hoy para realizar elecciones allí? El contexto internacional todavía está inestable…

Está inestable, pero no hay riesgo. Por eso que lo hemos autorizado. Igual estamos monitoreando. Nosotros tenemos un grupo de crisis que todavía está en alerta por el tema del Medio Oriente. En cuanto haya el menor riesgo, pues se suspende. Pero esperemos que no, porque también la gente que está ahí quiere ir a votar.

— ¿Están zanjados los inconvenientes que se suscitaron en la primera vuelta para este balotaje?

Sí, están superados. Y por eso, a través de El Comercio, enviamos a todos los votantes en el extranjero no solamente un saludo, sino nuestro interés para que salgan a votar. Esta vez va a ser mucho más rápido y más ordenado. Esperamos una mayor participación. Pero reitero que ya la participación en la primera vuelta fue también bien importante: 34%.