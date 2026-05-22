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Lima 21 de mayo 2026. Entrevista exclusiva al canciller Carlos Pareja Ríos, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Lima 21 de mayo 2026. Entrevista exclusiva al canciller Carlos Pareja Ríos, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Alexander Villarroel Zurita

Tras una compleja primera vuelta, para el balotaje del próximo 7 de junio regirán medidas excepcionales orientadas a facilitar el ejercicio del voto de los peruanos fuera del país. Este jueves, la Cancillería recibió todo el material electoral que será distribuido hacia consulados y oficinas diplomáticas alrededor del mundo. En esta entrevista exclusiva con El Comercio, el canciller Carlos Pareja detalla el proceso rumbo a la segunda vuelta y afirma esperar una participación aún mayor a la registrada en abril, cuando el voto en el extranjero ya llegó a alcanzar niveles superiores a los de la última elección.

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Entrevista