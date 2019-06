Carlos Ramos espera decisión del TC para ser repuesto como fiscal supremo

El ex fiscal de la Nación Carlos Ramos Heredia aseguró que no cuenta con ningún proceso penal en la actualidad, razón por la que mantiene su pedido ante el Tribunal Constitucional para ser repuesto como fiscal supremo tras ser suspendido en el 2015 por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto en torno a cuatro procesos abiertos.

“No tengo ni un proceso penal ni ningún proceso que me estén siguiendo actualmente. De acuerdo con el derecho que asiste a cualquier otra persona, he recurrido ante el Tribunal Constitucional para que se me reponga como fiscal supremo”, afirmó en entrevista con RPP.

En ese sentido, dijo esperar “con confianza” la resolución del Tribunal Constitucional en la que se resuelva su situación.

"Espero con paciencia y sobre todo con confianza para que resuelvan mi reposición", refirió.

Ramos Heredia fue suspendido por una inconducta funcional en el marco de la investigación a la red de corrupción encabezada por el ex gobernador regional de Áncash César Álvarez.

Además, fue sancionado por la destitución de los cuatro fiscales que allanaron el local conocido como ‘La Centralita’ y por rehusarse a investigar al fiscal Dante Farro, ex titular de la Junta de Fiscales del Santa (Áncash), pese a las denuncias en su contra.

“No tengo ninguna responsabilidad, absolutamente en ninguno de esos hechos, por ejemplo, que yo destituí a cuatro fiscales que investigaban hechos contra César Álvarez, falso. Yo no los destituí, fueron separados por el ex fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales”, detalló.

El ex fiscal de la Nación afirmó que ha sido investigado durante cuatro años y ha quedado demostrado que las imputaciones en su contra fueron “falsas”.

“He sido investigado y se ha señalado que muchas de las imputaciones han sido falsas y se han desvirtuado. Durante más de cuatro años he sido investigado de todo”, dijo.