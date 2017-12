Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, confirmó que tomarán acciones legales en contra del indulto humanitario que le otorgó Pedro Pablo Kuczsynki (PPK) a Alberto Fujimori.

"Creo que es un acto de traición a la justicia por parte de un presidente que hoy pudo no estar en el cargo y que está haciendo (de esto) una suerte de moneda de cambio con una atribución constitucional", señaló Rivera en declaraciones a Canal N.

El letrado consideró que, en su opinión, la decisión de PPK califica como algo "ilegal" porque es producto de una "negociación" y un "arreglo político" entre el presidente y los congresistas encabezados por Kenji Fujimori, quienes votaron en abstención contra la vacancia por incapacidad moral debatida hace solo tres días.

"No se puede decir que se lucha contra la corrupción una semana y, la semana siguiente, liberar al presidente más corrupto de la historia", añadió.

En ese sentido, Carlos Rivera aseguró que adoptarán las medidas legales, primero vía nacional, y luego a nivel internacional, en contra de esta gracia presidencial.

"Nos indignamos como corresponde, pero planteamos una línea de acción legal porque no solo defrauda la esperanza y fe de los familiares que, por mucho tiempo, pidieron al señor PPK una cita para que por los menos hubiesen sido recibidos, así como Kenji tuvo una oportunidad de ser guiado en Palacio de Gobierno", manifestó el abogado de IDL.

- Ex procurador se pronuncia -

El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra también consideró la decisión de PPK como "una traición a la democracia, a los derechos humanos y a su propia palabra empeñada".

"Él llegó al Gobierno diciendo que no iba a indultar a Alberto Fujirmoi. No hay razones para ello. Este indulto es 'trucho', pactado políticamente. Es un indulto político, de ninguna manera humanitario. Quien no cumple con sus palabras, con sus promesas no es, sino, un traidor. Eso es lo que ha demostrado ser el presidente PPK", señaló Gamarra en declaraciones a Canal N.

PPK, tras varios días de especulación y luego de que la moción de vacancia en su contra fuera rechazada por 8 votos y con la abstención de un grupo de 10 parlamentarios de Fuerza Popular, firmó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...