Carlos Tubino: "No estamos de acuerdo con la prisión preventiva a Susana Villarán" El portavoz titular de Fuerza Popular cuestionó que el Poder Judicial no haya dictado arresto domiciliario para la ex alcaldesa de Lima

Carlos Tubino aseguró que "con todo lo que ya se sabe" la fiscalía "ha debido apurar" un acusación contra la ex burgomaestre. (Foto: GEC) Tubino aseguró que "con todo lo que ya se sabe" la fiscalía "ha debido apurar" un acusación contra la ex burgomaestre y consideró que se está "abusando" de las prisiones preventivas. (Foto: GEC)