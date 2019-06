Carlos Tubino defiende a Milagros Salazar tras denuncia en su contra

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que se acusa "sin fundamento" a su colega de bancada Milagros Salazar, luego de que se conociera que el sobrino de esta laboró casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla.

El programa “Punto Final” reveló este domingo que Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista Milagros Salazar, trabajó casi un año en esta comisión del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró, en su cuenta de Twitter, que los congresistas no son los que contratan el personal.

Añadió que la responsabilidad del contrato del sobrino de Salazar recae exclusivamente en este, ya que no informó sobre la cercanía que tenía con la legisladora en su hoja jurada.

En diálogo con El Comercio, el vicepresidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Hernando Cevallos (Frente Amplio), adelantó que solicitará en la próxima sesión del grupo de trabajo iniciar una pesquisa de oficio en contra de la congresista Salazar por este hecho.

El parlamentario manifestó que los comentarios de Tubino insultan al sentido común.

"Todo el mundo sabe que Fuerza Popular controla el Congreso, controla el aparato administrativo, toma las decisiones en todas las áreas. Así que no puede creer [él] que ingenuamente nosotros vamos a creer que no es posible ningún tipo de interferencia", acotó.

La congresista Milagros Salazar reconoció al mismo programa que era su sobrino, pero que “no sabía” si trabajaba en el Congreso.

"Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", manifestó.

El Código de Ética Parlamentaria señala que un legislador "no puede emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las Comisiones que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Según la Ley 26771, se configura el acto de nepotismo cuando "los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la entidad ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios descritos precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal".