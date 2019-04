Tubino dice que confesión de Atala contra García tiene que "sustentarse con pruebas"

"Por supuesto que es una sorpresa porque nadie tenía definido eso con una declaración", respondió hoy el vocero de Fuerza Popular Carlos Tubino al ser consultado por este Diario sobre la confesión del ex vicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala, respecto a que personalmente entregó US$1.3 millón de Odebrecht al ex presidente Alan García.

Tubino mencionó que la investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez tiene que continuar a fin de que pueda certificarse lo declarado.

"Estas declaraciones que dan los colaboradores eficaces tienen que sustentarse con pruebas", subrayó.

Respecto a si le quedan dudas de la inocencia o culpabilidad de García Pérez, Tubino evitó pronunciarse "hasta que todo esto sea visto en un juicio justo, como corresponde en un país democrático". Agregó que recién después de eso "los jueces darán su veredicto".

Sobre el hecho de que en su momento Alan García no fuera incluido en el informe final de la Comisión Lava Jato en el Parlamento, Tubino pidió no cuestionar el trabajo que hizo este grupo porque en el fuero judicial existen los colaboradores eficaces, mientras que el Congreso no.

"Nosotros no tenemos las herramientas legales que se puedan utilizar en una investigación fiscal. La fiscalía las tiene y la Comisión Lava Jato ha dado muchos alcances que han servido como excelentes aportes a la investigación fiscal", comentó.

En otro momento, Tubino minimizó la preocupación de Miguel Atala por la presunta existencia de un grupo radical al interior del Partido Aprista, conocido como ´Fuerza de Choque´, en el sentido de que este pueda atentar contra su vida y la de su familia.

"Me parece una exageración, los partidos democráticos no tienen grupos de asesinos, ese no es el Perú del siglo 21, tal vez pudo pasar en el siglo pasado, yo no le daría crédito a esto", señaló Tubino. En todo caso dijo que podía investigarse.