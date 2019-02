Carlos Tubino: "No sé de qué alianza estará hablando Velázquez Quesquén"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, negó que haya existido una alianza entre la bancada fujimorista con el Partido Aprista a inicios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en referencia a las declaraciones que tuvo el congresista Javier Velásquez Quesquén.

El parlamentario de la Célula Parlamentaria Aprista aseguró que ya no existe una alianza estratégica entre su grupo parlamentario y la bancada naranja, como sí lo hubo en el 2016, cuando compartieron la Mesa Directiva. "No, ya no (hay alianza estratégica)", afirmó el parlamentario esta mañana a RPP.

“No sé de qué alianza estará hablando el señor Velázquez Quesquén, porque jamás ha existido una. ¿Qué alianza? […] tengo siete años en la bancada de Fuerza Popular y jamás he escuchado que nosotros tenemos que hacer una alianza con el Apra”, dijo Tubino a El Comercio.

► Velásquez Quesquén: El Apra y Fuerza Popular ya no son aliados estratégicos



► Caso Edwin Donayre: ¿Debe o no levantarse su inmunidad parlamentaria?



Tubino agregó que no tiene la “más mínima idea” acerca de lo que quiso referirse el parlamentario aprista y aseguró que si coincidieron en la Mesa Directiva del Congreso con ellos se debió a que esta requería hacerlo en “parejo” con otra bancada.

"No tengo la más mínima idea de lo que ha habido el señor Velázquez. Nunca en mi vida he escuchado dentro de Fuerza Popular que nosotros tenemos algún tipo de alianza con alguien. [...] Que pudo haber coincidido de repente en alguna Mesa Directiva puede ser, porque cuando se elige las mesas directivas se hace parejo con la participación de otras", aseveró.

Por último, manifestó que las decisiones de la Célula Parlamentaria Aprista han sido totalmente autónomas y reiteró que jamás escuchó en el núcleo del partido naranja que haya algún acuerdo con el Apra.

"Por supuesto, [sus decisiones han sido independientes]. Nunca he tenido alguna directiva internamente [o que] alguien haya dicho que hay un acuerdo con el Apra para, por ejemplo, ir en apoyo de algo", acotó.