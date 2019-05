Tubino asegura que Ejecutivo y Legislativo no son "dos bandos enfrentados"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que el Legislativo y el Ejecutivo no son dos bandos que están “enfrentados” y resaltó que lo que buscan es el diálogo para atender problemas que “preocupan” a la sociedad como, por ejemplo, en el ámbito educativo.

“Acá no estamos en dos bandos enfrentados. No es este Congreso que recibe de mala gana a funcionarios de este Gobierno, que recibe a funcionarios para maltratarlos. No es así. Acá lo que queremos y lo que buscamos es que vayamos al diálogo de estos temas que nos preocupan”, afirmó en su participación durante el debate de interpelación a la ministra de Educación, Flor Pablo Medina.

Asimismo, Tubino solicitó respeto por la forma de pensar de su agrupación y la de "millones de padres de familia", quienes cuestionan los errores en los textos escolares, razón por la cual se planteó la moción de interpelación contra la titular de Educación.

“Así como nosotros hemos escuchado con atención, también pedimos respeto a nuestra forma de pensar y la preocupación de millones de padres de familia. Todos debemos, como usted también lo manifestó, caminar hacia un objetivo común”, dijo.

En ese sentido, exhortó a la ministra de Educación a formar mesas de diálogo que aborden el contenido de los textos escolares respecto a temas de género, terrorismo, entre otros.

“Vayamos a formar esa mesa de dialogo, esa mesa de trabajo para ver todos estos temas, temas de género y los temas relacionados al sufrimiento del pueblo peruano que tenemos el deber de trasmitir a nuestros hijos, de los ríos de sangre que esas organizaciones terroristas, Sendero Luminoso y MRTA trajeron al Perú”, sostuvo.

Además, Tubino resaltó que no buscan “bloquear políticas nacionales” ya que están a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.

“Cómo puede haber algún peruano que no crea que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres, que tiene que haber el máximo respeto a la mujer, que tiene que tener igualdad de oportunidades. Por supuesto que estamos de acuerdo, pero no es preocupan estas cosas”, refirió.

La ministra de Educación Flor Pablo Medina se presenta ante el Congreso como parte de una moción de interpelación promovida por las bancadas de Fuerza Popular y el Partido Aprista, por la inclusión de un link con connotación sexual en textos escolares de “Desarrollo, Ciudadanía y Cívica”, de alumnos de tercero de secundaria.