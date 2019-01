El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que la moción de censura contra el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, no tiene por objetivo apartarlo del cargo.

“Nosotros en ningún momento hemos dicho [...] que nuestro objetivo final era que el presidente del Congreso deje su función”, aseguró en RPP.

En ese sentido, el parlamentario refirió que la decisión fue tomada en base a dos objetivos: la defensa de los valores democráticos del Perú en la Constitución y sus leyes, así como la defensa del honor de la bancada de Fuerza Popular.

Asimismo, descartó una vez más que exista un “pacto de impunidad” con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Nosotros no hacemos pacto de impunidad con nadie porque somos gente decente y no somos las personas que no están pintando (…) (Que) salgan a decirnos a nosotros que somos los corruptos, que somos los delincuentes y que somos parte de la una organización criminal, eso se acabó”, manifestó.

Además, Carlos Tubino precisó que defenderán su honor “hasta el último”; sin importar si cuentan o no con los votos para que la censura contra Daniel Salaverry proceda.

“Vamos a defender nuestro honor hasta el último. Y decirles que así estemos en posición de debilidad, nos no interesa si tenemos 5, 10, 20 o 50 votos porque nuestro objetivo, el honor, se defiende”, dijo.

Esta tarde, el pleno del Congreso evaluará la moción de censura presentada por Fuerza Popular contra el titular de dicho poder del Estado.