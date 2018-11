Carlos Tubino sobre Becerril: “No podemos acusar en base a un testimonio"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que “no podemos acusar en base a un testimonio” tras la publicación en El Comercio de la declaración del ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila sobre sus reuniones con el legislador Héctor Becerril.

Ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez, Aguila indicó que se reunió en su domicilio de la calle Trinidad Morán, en Lince, hasta en tres oportunidades con el congresista de Fuerza Popular (FP) Héctor Becerril. Esta declaración fue brindada el 17 de setiembre de este año como parte de la investigación que se sigue a la lideresa de FP, Keiko Fujimori.

Desde diciembre del 2017, cuando IDL Reporteros publicó un informe sobre una reunión en casa del ex presidente del CNM a la que acudieron Becerril y el ex consejero Baltazar Morales Parraguez, tanto Aguila como Becerril habían negado tal encuentro.

“No estamos en la prehistoria del derecho en el Perú democrático que afianza su democracia hacia el siglo 21. No podemos acusar a la persona en base a un testimonio”, indicó Tubino pese a lo declarado por Aguila.

Dijo que se trata de un tema que, en su momento, seguramente llegará a un proceso judicial. “Si hay algunos otros testimonios eso se tendrá que analizarse y en los testimonios basados en lo que dicen deben ser probados”, insistió en Canal N.

Cuando se le insistió en la declaración del ex consejero, el legislador reiteró que son "testimonios". "No nos acostumbremos en el Perú que eso ya sucedió antes allí en el tribunal de inquisición que está aquí cerca que a una persona en base a una sospecha o un dicho lo mandaban a la hoguera. Ahora ya no estamos en eso, hoy día se tienen que probar las cosas", enfatizó.

Sostuvo, además, que no puede dudar de un parlamentario de su bancada. Sin embargo, admitió que testimonios como el de Guido Aguila les afecta.