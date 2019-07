“Se debe llamar a elecciones generales, pero que renuncie el presidente”

El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó, a título personal, que si el presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta Mercedes Araoz renuncian se debe llamar inmediatamente a elecciones generales. Agregó que es “difícil” que el Parlamento vaya a aprobar el proyecto de adelanto de comicios que presentará el Ejecutivo.

— ¿Bajo qué contexto Fuerza Popular aceptará un adelanto de elecciones? ¿Por qué?

El adelanto de elección ya se encuentra [estipulado] en la Constitución Política del Perú y tenemos que respetar lo que dice, porque cualquier otro camino no es posible.

— Usted se refiere a que el presidente Vizcarra y la vicepresidenta Araoz renuncien y luego asuma el titular del Congreso y este convoque a elecciones…

Por supuesto, [que renuncien] y se llama a elecciones inmediatamente, la otra propuesta [de recortar un año el mandato presidencial y congresal] no existe en la Constitución y pretender hacer un cambio en la Constitución acorde a lo que el presidente desea es un tema de difícil aprobación.

— Existe un antecedente, cuando Alberto Fujimori renuncia, esta dimisión no se le acepta, se le destituye y de manera excepcional se convocan a elecciones para el 2001.

Sí, pero lo que vive hoy el Perú es muy diferente a lo que ocurrió en el 2000. El Congreso, hace unos días, le ha puesto una rama de olivo al presidente [Vizcarra], en el sentido, de que se ha nombrado en la Mesa Directiva del Parlamento a dos exministros de este gobierno, al señor Olaechea en la presidencia, él fue ministro de Kuczynski; y a Heresi en una de las vicepresidencias, exministro de Vizcarra. Fuerza Popular se quedó solo con un representante cuando tenía a tres, esa fue una señal clara de desprendimiento de Fuerza Popular al Gobierno. ¿Qué cosa ha recibido a cambio? Una cachetada.

— Si Vizcarra y Araoz renuncian, ¿Olaechea debe llamar a elecciones congresales y presidenciales o solo a esta última?

No debería haber mayor debate, se debe llamar a elecciones presidenciales y congresales, a las generales, pero que renuncie el presidente, porque lo que él está haciendo es generar caos en el Perú, un caos que durará un año. Vizcarra está sumiendo al país en una grave crisis con lo que quiere hacer. Y todo lo aprobado en el Congreso: las primarias, entre otras iniciativas, se va al tacho de basura. Todos los moderados del Congreso hemos recibido un baldazo de agua fría por parte del presidente, hoy, los de línea dura tienen razón. Lo que está haciendo Vizcarra con los peruanos es una canallada.

— Usted indica que la elección de Olaechea fue una rama de olivo al gobierno, pero no cree que también pudo ser el detonador para proponer el adelanto de elecciones…

Ese es un enfoque totalmente fuera de la realidad. ¿Qué tipo de asesores tiene el presidente de la República? Viven fuera de la realidad y sobre todo de lo que sucede en el Congreso. Los que están realmente contentos con esto es la izquierda radical del Perú. Sospecho que tenemos a un presidente que se esconde en un manto rojo, creemos que es un comunista escondido.

— La congresista Rosa Bartra ha advertido que existe “un proyecto totalitario en marcha”. ¿Usted comparte esa opinión?

Sí, tenemos que sospechar que sí. Es imposible que el Consejo de Ministros haya aprobado [el mensaje] el miércoles, como ellos dicen, porque en ese momento aún se estaba debatiendo [la reforma política], Entonces, eso quiere decir que a él no le interesaba la paridad y la alternancia y menos lo relacionado a la inmunidad, que se vio el jueves. Todo son mentiras y falsedades, hay otros objetivos, la izquierda quiere un adelanto de elecciones, una asamblea constituyente, cualquier día de estos el presidente nos saldrá con esa novedad.

— ¿Por qué si Vizcarra es un dictador, como lo califican en el fujimorismo, está recortando un año su mandato?

Ahí, en esa acotación [de su gobierno] lo que él puede estar buscando es una reelección o cualquier otra cosa, ya no le creemos nada al presidente.

— Usted presentó un proyecto de ley para formar una comisión especial que tenga la tarea de levantar la inmunidad. ¿Por qué el Parlamento no la tomó en cuenta? ¿Por qué se aferran a esta figura?

Ese proyecto no tuvo consenso, esta figura de la inmunidad la tienen otros países democráticos. Se ha plantado una manera más flexible [de levantarla], [esto] merecería una felicitación, lo que se ha hecho con estos proyectos de ley, que se han aprobado, en cualquier congreso del mundo hubiera sido una felicitación. Lo que se ha logrado en pocos meses no es poca cosa.

— El Ejecutivo planteó que la inmunidad fuera levantada por un órgano diferente al Congreso, pero lo mantuvieron en el Parlamento...

En el Congreso uno puede tener diferentes puntos de vista, yo presenté [un proyecto] con un punto de vista diferente, pero tengo que aceptar que en el Congreso los proyectos, sobre todo de cambio constitucional, se presentan para su debate, no para imponerlos. El presidente no puede insistir en que se hagan las cosas como él quiere, bajo esa lógica parece un dictador. La Constitución no le da prerrogativas al presidente para cambios constitucionales, delega esta facultad en el Congreso, él puede presentar proyectos, pero no puede observarlos, no puede reclamar que se haga las cosas como él quiere, él está sometido al Congreso para los cambios constitucionales.

— ¿Keiko Fujimori es la candidata de Fuerza Popular ante un eventual adelanto de elecciones?

No puedo adelantar nada. Para nosotros, Keiko es la presidenta del partido y ella merece esa posibilidad, pero todo se tiene que hacer de acuerdo con la ley.

— Si Fujimori Higuchi continúa bajo prisión preventiva, ¿igual será candidata?

Eso no te lo puedo adelantar ni me puedo poner bajo ningún tipo de suposición, porque nosotros esperamos que se haga justicia y que Keiko Fujimori salga en libertad el 9 de agosto [la Corte Suprema se pronunciará ese día sobre la casación].

— ¿Fuerza Popular buscará la vacancia del presidente Vizcarra? ¿Bajo qué contexto?

No descarto ninguna posibilidad, porque si se ha incumplido la Constitución [con el mensaje a la Nación], por supuesto que es una posibilidad. El artículo 118, inciso 7 [de la Carta Magna] establece que el Consejo de Ministros debe aprobar el mensaje, pero acá cómo podrían haberlo hecho, cómo el miércoles podrían haber aprobado un adelanto de elecciones si el jueves el Congreso seguía debatiendo [las iniciativas sobre] paridad y alternancia e inmunidad.

— El jefe del Gabinete Ministerial y el ministro de Justicia han señalado que el mensaje sí fue aprobado en el Consejo de Ministros…

Pero los hechos los desmienten, si eso hubiera sido aprobado en el Consejo de Ministros el miércoles, por qué no entregó [el proyecto al Congreso].

— Desde el Ejecutivo han señalado que no entregaron el proyecto sobre adelanto de elecciones porque la mesa de partes del Parlamento estará cerrada hasta el martes…

Eso es falso, el miércoles recién van a aprobar esa ley […] Aquí hay un incumplimiento flagrante de la Constitución y eso no puede quedar impune.

— ¿Qué tipo de autocrítica debe realizar el Congreso ante esta nueva crisis institucional?

Esta crisis es una crisis generada y generada con planificación. Esta crisis no la ha generado el Congreso, el Congreso ha trabajado para cumplir su compromiso con la cuestión de confianza y lo ha hecho con mucho profesionalismo, pero no, acá el presidente [Vizcarra] quiere que las cosas se hagan a su manera, quiere imponer y eso no es democracia, esto es un gobierno autoritario. Así comenzó el chavismo, nosotros no vamos a permitir ni un paso en esa dirección.