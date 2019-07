Carlos Tubino defiende a fiscal Víctor Rodríguez Monteza ante críticas

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, defendió la decisión del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien se mostró a favor del recurso de casación de la lideresa Keiko Fujimori con el que busca salir en libertad.

Rodríguez Monteza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema, solicitó el miércoles último que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por la lideresa de Fuerza Popular. Posición contraria al pedido del equipo especial para el caso Lava Jato. El Poder Judicial evaluará el caso este viernes.

El mencionado magistrado ha sido vinculado con la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, por lo que el coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, consideró que debía apartarse de la casación de Keiko Fujimori.

La actitud del fiscal Rodríguez Monteza fue criticada también por congresistas de distintas bancadas.

"Tampoco hay que ser tan libres de decir que este señor (Víctor Raúl Rodríguez Monteza) es parte de una organización criminal, o que sea cuestionado porque lo menciona una persona que se acoge a una colaboración eficaz que seguramente es un delincuente", señaló Carlos Tubino en RPP.

El legislador consideró que no es extraño que un fiscal supremo no respalde la posición de fiscales de menor rango, como está ocurriendo en el caso de Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva a pedido de José Domingo Pérez, parte del equipo especial Lava Jato.

"No es anormal que un fiscal supremo corrija lo que un fiscal en otra instancia ha podido llegar a decidir. Eso no lo hace ser un delincuente [...] No necesariamente tiene que avalar lo que un fiscal de un nivel más bajo ha determinado. Puede corregirlo", acotó.

Finalmente, Carlos Tubino dijo que se debe respetar la decisión que tome la Corte Suprema ante la casación que planteó la defensa de Keiko Fujimori para anular la orden de prisión preventiva y que será evaluada en una audiencia este viernes 5 de julio.