Carlos Tubino: Es "falso" que queramos sacar a Salaverry de la Mesa Directiva

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que es “falso” que su agrupación esté buscando retirar del cargo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tal como este denunció el último martes.

“Eso es falso, en mayúsculas, porque él tiene todo el derecho de sospechar, pero acá [en] la bancada como bancada en ningún momento hemos convocado a congresistas para decirles ‘¿quién tiene algo para denunciar a Salaverry?’. Acá no hay ese famoso complot”, afirmó.

►El cuarto Vizcarra, la columna de Maria Alejandra Campos



►Carlos Bruce: “El presidente quiere ministros que comuniquen”

Como se recuerda, Daniel Salaverry señaló que Fuerza Popular quiere retirarlo de la Mesa Directiva del Parlamento “a como dé lugar”. Según indicó, esta es la razón por la cual la congresista de dicha agrupación, Karina Beteta, lo ha denunciado por un presunto maltrato.

En respuesta, Carlos Tubino opinó que Daniel Salaverry “es una persona difícil” de entender y que no mantiene la ecuanimidad.

“[Daniel Salaverry] es una persona que es bien difícil entender. No quiero decir que tiene doble personalidad. Cuando está tranquilo y conversas con él es de lo más amable, pero explosiona rápidamente y sobre todo es vengativo […] No es una persona que actúa con ecuanimidad todo el tiempo, es una persona que guarda rencores”, sostuvo.

Además, Tubino criticó que la Comisión de Ética no haya tomado acción respecto a la denuncia de Karina Beteta y dijo que la titular de este grupo de trabajo, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), no actúa de la misma forma con todos los legisladores.

“Pienso que la Comisión de Ética no actúa con Fuerza Popular igual como los demás grupos políticos. Ella (Janet Sánchez) debería explicar por qué actúa de esa manera. Hay doble rasero, como se dice, a unos se les trata de una manera y a Fuerza Popular de otra”, consideró.

Finalmente, el vocero de Fuerza Popular dijo sospechar que el titular del Congreso está detrás de la denuncia contra seis congresistas a quienes el Ministerio Público les ha abierto una investigación por el cobro de cheques en semana de representación cuando en realidad estaban fuera del país.

“Yo no puedo señalarlo directamente a él, pero sí puedo decir de que ese tipo de información, tan meticulosa y que está dirigida solo a Fuerza Popular [no es gratis], porque si en este momento se hiciera el mismo ejercicio, sacarías no menos de 20 congresistas de diferentes bancadas que han hecho lo mismo”, aseguró.