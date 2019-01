Fuerza Popular estudia una moción censura contra Daniel Salaverry

Pronunciamiento ⁦@BankadaFP⁩

Ratificamos nuestro compromiso c Estado Derecho c la independencia d los Poderes del Estado y c nuestra Constitución; la cual hemos jurado respetar/defender.

Asimismo rechazamos injusta decisión de la Sala Penal en caso @KeikoFujimori⁩ pic.twitter.com/Oa1YG6R3cN