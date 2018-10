El congresista Carlos Tubino (Fuerza Popular) afirmó esta mañana que ha llegado el momento de realizar un "cambio sincero" en la actitud y en la forma de hacer política de su bancada.

“Vienen tiempos mejores, pero pasa por todos, espero que sea correspondido por otras bancadas, sobre todo de oposición, y se pueda caminar estos dos años y medio que quedan buscando lo mejor para todos los peruanos”, sostuvo en diálogo con RPP.

Carlos Tubino explicó que la mayoría de su bancada comparte la posición de darle muestras a la ciudadanía que Fuerza Popular busca "contribuir desde el Congreso a mejorar la vida de los peruanos".

Consideró, en esa línea, que la primera señal de cambio que han tomado es no sumarse a la moción de censura contra el primer ministro César Villanueva planteada por el Apra.

"Por ahí vamos, la primera señal es no aceptar el pedido del Apra de acompañar en la censura [a César Villanueva)", detalló.

Asimismo, el legislador remarcó que, pese a los errores, también "hay cosas que se han hecho bien" en su bancada con respecto a la fiscalización y recordó lo ocurrido con Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Finalmente, Carlos Tubino descartó una posible renuncia a Fuerza Popular, puesto que "no abandona el barco cuando este ha recibido un misil". En ese sentido, se mostró confiado en que su partido se recuperará de la crisis que está viviendo.

“Soy una persona leal, no abandono el barco cuando ha recibido un misil, no me pongo el chaleco salvavidas y salto al agua, me quedo para ver qué hacer para que el barco reflote”, concluyó.