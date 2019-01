"No hay que estar achacando todo a FP, porque ya no somos mayoría" El portavoz titular de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que hoy en la Comisión de Justicia "faltaron congresistas de todas las bancadas", no solo de su bancada

"Nosotros no estamos acá para que nos estén señalando cuando tampoco vienen congresistas de otras agrupaciones", cuestionó Tubino (Foto: GEC / Video: Canal N)