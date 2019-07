Carlos Tubino sobre Mesa Directiva: "Todas las opciones están abiertas"

Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, prefiere no adelantar opinión sobre cuál es la opción más viable que tiene su bancada para la elección de la próxima Mesa Directiva. Asegura que esta participación será fruto del consenso en la interna naranja en los siguientes días. Eso sí, discrepa abiertamente con la intención de su otrora colega Daniel Salaverry de intentar la reelección.

–¿Cuál es la opción que usted ve más viable: que Fuerza Popular presente una lista unipartidaria, que encabece una lista multipartidaria o que participe en la vicepresidencia de una lista multipartidaria? –

Todas las opciones están abiertas, la decisión final la vamos a tomar en democracia interna, no es una decisión tomada todavía. Lo que sí puedo decir es que están abiertas todas las opciones: ¿hay posibilidades de apoyar otra propuesta? Sí. ¿Hay la posibilidad de que Fuerza Popular quiera retener la mesa? También. Luego, dependiendo de la decisión tomada veremos la configuración, lo que sí estamos haciendo es conversar sobre cuáles son las opciones.

–¿Es una posibilidad retener la mesa pese que, según las encuestas, una mayoría considera que ustedes no deberían seguir presidiendo el Congreso?–

Sí porque hay congresistas dentro de nuestra bancada que optan por esa opción. Y hay otros que no. Ahora, eso se tiene que definir y no es una decisión impuesta por nadie, es una decisión democrática y sobre todo con votos internos.

–¿En lo personal cree que Fuerza Popular ya debería ceder la presidencia de la Mesa Directiva?–

Como vocero yo preferiría no pronunciarme en ese sentido, porque como digo, estamos en un ejercicio que estamos haciendo con bastante responsabilidad, que es democrático, interno, y no sería conveniente que yo me pronuncie.

–¿En caso decidan encabezar una lista, sea unipartidaria o multipartidaria, quienes son sus cartas con mayores posibilidades? Se estaba voceando a los congresistas Rosa Bartra y Percy Alcalá...

Son excelentes congresistas, pero puede haber otros congresistas que aspiren al mismo cargo, es un tema que estamos definiendo y no podemos pronunciarnos por nadie. Tenemos el mejor concepto de los congresistas que menciona. Alcalá es presidente de una comisión complicada, que es la de Presupuesto, y también Bartra que preside la Comisión de Constitución, que es, en este momento, la comisión más importante del Congreso.

–Viendo hacia afuera, si se deciden por una lista multipartidaria, ¿por quién se inclina para presidir la mesa: García Belaunde, Pedro Olaechecha o César Villanueva?–

Son diferentes opciones de congresistas destacados los que usted menciona, y de acuerdo a lo que se vaya conversando esta semana se va a ver si hay alguna otra opción. Lo que sí podemos afirmar es que nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de reelección porque el pueblo peruano no quiere reelección de congresistas. Si el sentir del pueblo peruano es no reelección de alcaldes, de gobernadores, de presidentes de República, de ningún tipo, entonces cómo podríamos apoyar algo en contra de lo que el pueblo peruano pide, una reelección de presidencia en el Congreso.

Ampliaremos en breve...