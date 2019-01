Tubino: Moción de censura fue para forzar renuncia de Daniel Salaverry

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró que con la moción de censura presentada la semana pasada contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tenían entre "sus supuestos" que este renuncie a la bancada fujimorista. Indicó, en esa línea, que este objetivo fue calculado.

"Le dimos la razón para renunciar a propósito, por favor. En ningún momento Fuerza Popular le tocó la puerta a otros partidos para ver si teníamos los votos para sacarlo, ese no era nuestro objetivo, nuestro objetivo era marcar claramente que nosotros estamos defendiendo principios y valores, y vamos en ese camino", sostuvo en el programa "Punto Final" de Latina.

"Apuntamos al congresista [Daniel] Salaverry y estuvo en nuestros supuestos que él renunciara. [No se lo pedimos] porque él no quería y no podíamos expulsarlo [a Salaverry] porque inmediamente nos hacen bullying, porque todo el mundo hubiera saltado", señaló.

En esa línea, Carlos Tubino consideró que pese a las cinco renuncias a su bancada, Fuerza Popular triunfó la semana pasada, puesto que "a excepción del congresista Ushñahua", no se sentían cómodos con la presencia de los parlamentarios que decidieron alejarse del fujimorismo el último miércoles.

"¿Tú crees que nosotros estábamos muy cómodos con los otros cuatro congresistas, a excepción de Ushñahua, que teníamos en la bancada?", cuestionó

"No voy a estar mencionando porque su caso es doloroso, duele un montón. El caso tanto de Rolando [Reátegui] como de [Miguel] Castro. ¿Esos dos casos en qué situación estábamos? No podíamos ni tocarlos porque saltaba el fiscal y se nos venía encima por obstruir a la justicia", manifestó.

Como se recuerda, tanto Rolando Reátegui como Miguel Castro revelaron en octubre haber prestado su testimonio al fiscal José Domingo Pérez para la investigación que sigue por el presunto delito de lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por los aportes a la campaña electoral del 2011.

En otro momento, el legislador dijo esperar que no se vayan más legisladores de su bancada; sin embargo, remarcó que "por ser mayoría, todo lo malo del Congreso era culpa de Fuerza Popular, pero a partir de ahora no".

Finalmente, explicó a qué se refería con que seguiría a Fujimori Higuchi "hasta el infierno".

"El infierno quiere decir, en un sentido metafórico, que tu sigues a tu líder hasta donde sea, si es el infierno, será el infierno", acotó Tubino.