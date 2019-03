Tubino: "En este momento no tenemos ningún ánimo para ir una censura"

El portavoz de Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino, afirmó este miércoles que su bancada "no tiene ningún ánimo" de impulsar una censura contra el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

"No tenemos ningún ánimo, en este momento, para ir una censura contra el ministro de Justicia. Pero lógicamente tenemos que escucharlo. No vamos a tomar una decisión sin escucharlo", sostuvo a El Comercio.

El parlamentario aseguró que Fuerza Popular llegará mañana jueves al pleno a escuchar al ministro Zeballos y a conocer cuál es la posición del titular del Minjus sobre el acuerdo que llegó la Procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato, el Ministerio Público y Odebrecht.

Para el legislador fujimorista, su bancada tampoco busca "destruir" el convenio de colaboración –que aún deberá ser validado por un juez– sino que "tienen inquietudes" y consideran que este debe ser corregido. Por ello, manifestó que quieren saber "cuál es la actitud" de Zeballos para que sea "mejorado".

"Hay varios puntos que nos preocupan. Por ejemplo, que dentro de los acuerdos no esté definido el compromiso de Odebrecht de no concurrir a ningún tipo de denuncia en arbitrajes internacionales contra el Perú. Consideramos que es un tema clave. También el monto que se ha acordado nos parece que no es correcto", manifestó.

"El ministro lo que sí puede hacer es dar claramente su posición y la pregunta que no le compete lo dirá", agregó.

En otra línea, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), el congresista César Vásquez, aseguró que Fuerza Popular y el Partido Aprista buscan "jaquear" el acuerdo con Odebrecht a través de esta interpelación.

Resaltó que "no es el momento más oportuno" para esta interpelación y las razones no son justificables. Por ello, consideró que el ministro Zeballos deberá "tener cuidado" al responder las preguntas que han formulado. "Y que termine vulnerando la independencia del Ministerio Público", dijo.

"Que el ministro responda lo que considera que deba responder. Si hay una censura, ya sabemos por qué se haría y no vamos a apoyar", agregó a este Diario.

Esa misma línea, la congresista Maritza García (Cambio 21) señaló que su bancada se reunirá mañana antes de que inicie el pleno para establecer una decisión colegiada sobre la interpelación a Zeballos. No obstante, remarcó que, a título personal, parecería que quieren "sabotear" el acuerdo de colaboración con Odebrecht.

"Me queda la sensación que quieren sabotear los acuerdos para proteger a sus líderes políticos. Quieren hacer artimañas que nosotros los peruanos no podemos permitir. El ministro no tiene ninguna injerencia en las decisiones del procurador", señaló.

El pasado 14 de marzo, el pleno del Congreso aprobó admitir a trámite la moción para interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, a fin de que informe sobre los términos del acuerdo de colaboración con la empresa brasileña Odebrecht, el cual fue suscrito con el Ministerio Público y la Procuraduría.

La moción fue expuesta por la congresista que la presentó, Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), quien exigió la presencia de Zeballos en el Parlamento. Contó con 58 votos a favor, 24 en contra y 1 abstención.