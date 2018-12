Carlos Tubino, el portavoz que pasó del diálogo a la confrontación

A fines de octubre, el congresista Carlos Tubino fue elegido como nuevo portavoz de Fuerza Popular en medio de una crisis partidaria. En ese momento, el marino en retiro se mostró como un político concertador y dialogante. Sin embargo, en las últimas semanas el fujimorista calificó de “dictador” al presidente Martín Vizcarra y volvió a tener polémicas frases en Twitter.

A continuación cómo fue cambiando el discurso del parlamentario naranja:

“Hemos sido demasiado confrontacionales” (31/10/2018)

Carlos Tubino reconoció que la bancada de Fuerza Popular fue demasiado confrontacional en su relación con el gobierno. Agregó que la población le dio “señales claras” no solo a su agrupación, sino a todas las que integran el Parlamento “que muestran que debemos cambiar de actitud”.

También le solicitó al presidente Vizcarra dar muestras a la población de que se pueden dejar de lado los “apasionamientos” y que sabe “perdonar”, a fin de trabajar a favor del país.

Aprobar proyectos de manera armónica (2/11/ 2018)

En una entrevista con El Comercio, Tubino dijo que la labor de fiscalización y de oposición de su bancada “debe cambiar”. En ese sentido, indicó que se buscaría consensos y “sacar proyectos de manera más armónica”.

Al ser consultado sobre sus polémicos comentarios en redes sociales, el parlamentario dijo que su “posición confrontacional” en Twitter “no refleja en absoluto mi personalidad”. “Sí creo que tengo las capacidades de liderazgo, así lo ha reconocido la bancada, que me ha dado esta responsabilidad; no es una designación a dedo, sino en voto secreto de los integrantes de la bancada”, refirió.

Calificó de imprudente rumores de golpe (3/11/2018)

El portavoz de Fuerza Popular calificó como “imprudente” que el ex presidente Alan García haya afirmado que en el Perú se iba a dar un golpe de Estado.

“Creo que es imprudente decir eso [que el presidente Vizcarra dará un golpe] porque, para declarar algo de esa categoría, hay que tener sustento del caso, no solo una sospecha que podría tener lógica si ve las cosas de una forma. Pero no estamos para ese tipo de cosas", manifestó Carlos Tubino en Canal N.

Persecución y criminalización de la política (18/11/2018)

El congresista Carlos Tubino consideró que si el gobierno de Uruguay aceptaba la solicitud de asilo diplomático del ex presidente Alan García, Montevideo estaría “convalidando que en el Perú existe persecución político”. “Eso sería un golpe duro para el gobierno peruano, el Poder Judicial y la fiscalía. Creemos que en Perú existe una criminalización de la política y lo estamos viendo”, subrayó.

Incluso, después de que Uruguay rechazara el pedido de García, Tubino insistió en que el Perú, a su consideración, “hay una “criminalización de la política”.

“Es una decisión que respetamos, nosotros hemos estado indicando de que esperábamos la decisión del gobierno uruguayo. (Pero) sí hemos indicado que, a nuestro entender, en el Perú hay criminalización de la política”, aseguró.

Vizcarra y Salaverry, dictadores (18/12/2018)

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, calificó de “dictador” al presidente Martín Vizcarra, luego de que este cuestionara la ley de financiamiento de partidos políticos, que fue aprobada en medio de la polémica por el Congreso. Añadió que el mandatario se estaba disparando a los pies al criticar esta iniciativa.

“Él [Vizcarra] ahora es un dictador, no necesita bancada, no necesita al Congreso. ¿Ese es el presidente democrático del Perú? Yo lo estoy calificando como él se está mostrando, dice que no necesita bancada, que el Congreso es su enemigo, que él puede caminar y gobernar solo", cuestionó.

Dos días después, Carlos Tubino consideró que el titular del Congreso, Daniel Salaverry, “se estaría contagiando” de actitudes que su bancada le cuestionó al presidente de la República, a quien llamó “dictador”.

“[Daniel Salaverry] actúa en una forma que se estaría contagiando de tener ese tipo de actitudes que hemos censurado, actitudes dictatoriales”, refirió, después de que Salaverry ordenara a la Oficialía Mayor inscribir a nuevas bancadas en marco de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la llamada ley antitránsfugas.

Llama a fiscal “héroe de barro” (25/12/18)

Durante las celebraciones de Navidad, el congresista Carlos Tubino arremetió nuevamente contra el fiscal José Domingo Pérez, al señalar que es una persona insensible al dolor y lo llamó héroe de barro.

Mediante su cuenta de Twitter, dijo que el fiscal Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos, “podrá tener aplausos”, pero en la soledad, su conciencia no le dará paz.

También señaló que con Fujimori Higuchi presa en Navidad injustamente, no hay tregua en la lucha por la Justicia en el Perú.

El 26 de diciembre, Tubino minimizó la denuncia que Pérez ha solicitado formular contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

"Como la información que va a venir de Brasil no va a servir para lo que él está pensando, entonces agarra, comienza a desviar la atención, porque lo que va a salir en Brasil no va a ser útil. Entonces, comienza a dispararle al fiscal de la Nación", subrayó.