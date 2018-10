El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró esta mañana que si el presidente Martín Vizcarra "necesita disculpas de Fuerza Popular", él se las brindará como portavoz de la mayoría parlamentaria. Dijo, en esa línea, estar en desacuerdo con los comentarios de sus colegas de bancada en el chat "La Botica".

"Creo que lo dicho por Milagros Salazar no está bien, el presidente de la República interna y externamente merece nuestro respeto y también lo he dicho ayer, si el presidente necesita disculpas, las disculpas se las doy como vocero", sostuvo en diálogo con Canal N.

El legislador indicó que tras la difusión de las conversaciones del chat "La Botica", les ha quedado la "enseñanza" de no utilizar más este tipo de aplicativos para conducir la bancada en el Parlamento.

"No voy a utilizar chats, voy a hacer la conducción y el liderazgo de otra forma. No va a haber más 'boticas' y yo eso voy a trabajar en ese sentido. Hoy nos vamos a reunir con la bancada para establecer el modo de coordinar sin chats", señaló.

Al ser consultado sobre una posible expulsión de su colega Rolando Reátegui de Fuerza Popular, Tubino dijo que no apoyará la misma sin antes escuchar sus descargos.

Lamentó, en esa línea, que se estén difundiendo sus declaraciones a la fiscalía, pese a que se encontraría calidad de testigo protegido.

"Me llama la atención que estén trascendiendo posibles declaraciones que él haya dado que no tendrían por qué salir porque es un testigo protegido. Mira, esas son declaraciones que han salido que no están confirmadas, no conozco cuál es el sentir de Rolando Reátegui", manifestó.

"Yo no voy a pedir que se tome ninguna medida sin antes escuchar lo que Reateguir tenga que decir en sus descargos a la bancada", remarcó.

Finalmente, Carlos Tubino dijo que asume su posición como vocero de la mayoría parlamentaria "en una situación crítica". Se mostró confiado, en ese sentido, que superarán la crisis en la que se encuentra su partido.