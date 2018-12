El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, sostuvo que los resultados del referéndum 2018 de este domingo han sido negativos para el Parlamento, pues, en su opinión se ha cortado la posibilidad de volver al sistema bicameral y con la no reelección de congresistas se le impedirá seguir contando con los buenos parlamentarios.

“Es una mala noticia, se ha afectado a la institución del Congreso, lo que se ha aprobado no va a resolver los problemas que tiene el Congreso. El problema es que faltan buenos congresistas, pero anular la reelección no quiere decir que vendrán mejores”, comentó a El Comercio.

Sostuvo que si en el futuro aparecen nuevos congresistas que hacen un buen trabajo y son honestos, no hay razón para negarles la posibilidad de que vuelvan a ser elegidos.

Carlos Tubino dijo que es "una pena" que se haya rechazado la bicameralidad. "El problema de fondo del Congreso es que tiene poca representatividad, es el de menor representación en Latinoamérica respecto al número de habitantes. Esa necesidad de mejorar la institución se ha perdido", dijo.

El parlamentario naranja rechazó que los resultados del referéndum se puedan interpretar como una derrota política de Fuerza Popular y el Apra como sostienen algunos.

"Eso es un invento, a mí personalmente no me perjudica en lo más mínimo, ni lo siento como una derrota de Fuerza Popular pues no hemos hecho campaña ni hemos estado pendiente de cómo debe votar la gente. La gente ha estado poco informada y creo que se ha hecho el harakiri", dijo.

El parlamentario manifestó que la derrota ha sido más bien para los jóvenes y que eso se verá en el futuro. "Han votado con apasionamiento pese a que se trataba de una votación para cambios constitucionales. Lo han hecho pensando en algunas personas de hoy pero no han tenido en cuenta que son cambios permanentes", expresó.

Tubino, precisó, sin embargo, que estaba de acuerdo con el respaldo dado a la creación de la Junta Nacional de Justicia en reemplazo del ahora disuelto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) . "Sobre la Junta Nacional era necesaria su aprobación, lo que se ha puesto en la nueva ley es mejor de lo que el CNM tenía, ahora sí hay el filtro para que sus miembros hagan mejor su labor", indicó.

También se mostró de acuerdo con la regulación del financiamiento de los partidos. "Mucho de eso ya estaba en la ley, lo que se hará ahora es llevarlo al rango constitucional en forma permanente, eso también me parece bien", acotó.