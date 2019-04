Tubino señala que preocupación de Salaverry sobre FP no tiene asidero

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Carlos Tubino, cuestionó la "preocupación" expresada por el actual presidente del Congreso, Daniel Salaverry, ante una eventual mesa directiva presidida por su grupo parlamentario.

"[Su] comentario no tiene ningún asidero, porque justamente Fuerza Popular está en una posición que se aleja mucho de lo que manifiesta el señor Daniel Salaverry. Nosotros estamos en una posición abierta al diálogo y lo hemos demostrado a penas asumió [el cargo] el señor primer ministro [Salvador del Solar]", dijo Tubino a El Comercio.

El legislador fujimorista se refirió así a recientes declaraciones de Salaverry. El titular de la Mesa Directiva se refirió a la posibilidad de que, una vez culminado su período, Fuerza Popular retome la presidencia del Legislativo.



"A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que Fuerza Popular vaya a recuperar el control del Congreso, me preocupa qué pueda pasar con las reformas aún pendientes [...] Me preocupa qué puede pasar con los proyectos que he frenado, que me he negado a firmar la autógrafa y que benefician casos que están siendo investigados y complicarían el proceso de investigación de esos casos", afirmó en entrevista con "Perú 21".

Asimismo, reiteró que no descarta postular nuevamente a la presidencia del Parlamento.

Al respecto, Tubino, representante de Ucayali, aseveró que una eventual reelección de Salaverry como titular del Parlamento no le haría ningún bien a este poder del Estado, ya que la población ha dejado en claro que está en contra de ese mecanismo.

"La población no es partidaria de la reelección. No hay reelección de alcaldes, no hay reelección de congresistas, no hay reelección de presidente del Ejecutivo, ya está eso definido. Entonces, ¿porqué tiene que haber reelección del presidente del Congreso?", cuestionó.

Tubino agregó que la bancada de Fuerza Popular aún no ha evaluado sus opciones para la mesa directiva (2019-2020) e incluso ni siquiera han decidido si promoverán una lista multipatidaria o única del partido.

"Estamos recién en abril y eso se ve en el mes de julio. Los problemas del día a día en el Perú no te llevan a estar proyectándote al mes de julio", indicó.

Por último, el vocero de la bancada de Fuerza Popular comentó que el siguiente presidente del Congreso debe tener una actitud dialogante con todas las fuerzas políticas del Congreso.

"[Deberá ser] una persona que tenga experiencia política y que tenga una experiencia de negociación con el poder Ejecutivo y defender en todos los fueros al Congreso", sentenció.