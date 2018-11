El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseveró esta noche que el informe en minoría presentado por el vicepresidente de la Comisión Lava Jato, Humberto Morales (Frente Amplio), "excedió sus funciones", puesto que no siguió el mandato establecido por el pleno del Congreso a dicho grupo investigador.

"Morales ha presentado un informe que está totalmente fuera de lo que este Congreso, el Pleno del Congreso le entregó a la Comisión Lava Jato como un mandato, es decir, investigar a las compañías brasileñas y a las obras que ellos habían realizado", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Han salido con otra cosa, han sacado un informe [...] donde meten en su informe a congresistas, a funcionarios del gobierno anterior, del gobierno de Alan García, a Keiko Fujimori en temas de financiamiento de campaña cuando esa no es la función de esa comisión", señaló.

El legislador explicó que un informe en minoría se debe basar en lo que se ha visto en el trabajo en la comisión de la que este procede y, por esa razón, no se puede imputar a personas que no han sido citadas.

"Ese informe en minoría es un informe que se debe basar justamente en lo que se ha visto en la comisión, al final no estoy de acuerdo con lo que se ha llegado en la votación en el informe en minoría, entonces, presento otro informe. Pero hay muchas personas que ellos incluyen y que no han sido convocadas, y por eso no han tenido derecho de defensa", manifestó.

Al ser consultado al respecto, Tubino consideró que el Congreso debe ser autocrítico tras fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara la inconstitucionalidad de las modificaciones al Reglamento del Parlamento.

"Hay que hacer una autocrítica hacia nosotros porque hay tres oportunidades últimas en las que el TC ha ido en contra de leyes que han salido del Congreso, pero también hay cientos de leyes que salen del Congreso", declaró.

"Al final hay que analizar esas leyes que son importantes y lógicamente, estudiarlas mejor", añadió.