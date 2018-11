Carlos Tubino ve "imprudente" hablar de golpe de Estado

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, calificó como "imprudente" que en las últimas horas se difundan versiones de un posible golpe de Estado sin ningún tipo de sustento.

"No llego hasta ahí (el golpe de Estado). Creo que es imprudente decir eso porque, para declarar algo de esa categoría, hay que tener sustento del caso, no solo una sospecha que podría tener lógica si ve las cosas de una forma. Pero no estamos para ese tipo de cosas", señaló el congresista en una entrevista con Canal N.

A través de Twitter, el ex presidente Alan García responsabilizó al Gobierno de haber "politizado la justicia" y de haber dictado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. "¿Es un golpe de Estado?", se preguntó el líder aprista.

El congresista de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez Quesquén, también escribió un mensaje apuntando a lo mismo. "Gobierno, a través de premier Villanueva, se apresta a tomar al Ministerio Público, condicionan ‘diálogo’ a fujimoristas a cambio de entregar el Ministerio Público, otros se someterán o arrodillarán, los congresistas apristas lo esperamos de pie, inminente golpe de Estado", señaló.

Al respecto, Carlos Tubino consideró que no se podía difundir rumores de este tipo y, en lugar de eso, uno se debería enfocar en trabajar por el bien del país.

"Salen rumores de un golpe de Estado, que los cambios en las Fuerzas Armadas llevan a un golpe. Creo que tenemos que dejar de lado toda esta chismografía y dedicarnos a trabajar y ver lo que el país y los peruanos demandan", señaló el portavoz de Fuerza Popular.

Carlos Tubino reiteró sus críticas contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez y los acusó de haber actuado con fines políticos de cara a la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori, pero consideró que ambos actúan por su propia cuenta, no por órdenes del Ejecutivo.

"Estamos viendo a personas politizadas que, tengo que sospechar, están buscando un espacio político para sí mismos en el 2021", concluyó.

El presidente Martín Vizcarra también se pronunció sobre las advertencias que circularon por redes sociales sobre un presunto golpe de Estado para asegurar que el Gobierno actúa en respeto a la democracia.