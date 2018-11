El congresista Carlos Tubino reconoce que ha tenido “una posición confrontacional” en las redes sociales, pero afirma que tiene “las capacidades” para ser el portavoz de Fuerza Popular en esta etapa de diálogo que su partido ha abierto en medio de una profunda crisis, que puede agravarse con su lideresa Keiko Fujimori en prisión preventiva.

— ¿La crisis que atraviesa Fuerza Popular es lo que los obliga a dialogar y a cambiar de actitud?

Lo que nosotros estamos haciendo es un análisis de la situación no solo de nuestra bancada, sino de manera general de lo que ha ocurrido en el Congreso. Consideramos que hay una señal fuerte de parte de la ciudadanía sobre que la forma de llevar nuestra labor de fiscalización y de oposición debe cambiar, no debe tener una actitud confrontacional, sino buscar consensos y sacar proyectos de manera más armónica.

— ¿La prisión preventiva dictada para Keiko Fujimori ahonda la crisis en Fuerza Popular?

En absoluto, acá no hay ninguna crisis interna con relación a la unidad de Fuerza Popular, es al revés, hoy se robustece la unidad que tenemos. Ratificamos que Keiko Fujimori es la presidenta de nuestro partido político donde esté.

— ¿La prisión preventiva para Fujimori Higuchi es el golpe más duro que ha recibido Fuerza Popular?

Efectivamente, sí. Y tenemos todo el derecho de sospechar que hay una operación política de dos personas, del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción Carhuancho. Hemos visto cómo hubo un apresuramiento de sacar adelante la prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Qué apuraba al juez? ¿La recusación que está pendiente contra él? [Su decisión] deja sin defensa a seis personas que están acusadas, el lunes van a ir [a la audiencia] y serán condenados.

— Usted ha dicho que hubo una “operación política” para enviar a Keiko Fujimori a prisión de manera preventiva. ¿Tiene pruebas?

No lo he dicho de manera imperativa, tenemos todo el derecho de sospechar que estamos frente a la operación política de dos personas. ¿Quién o quiénes están detrás de todo esto? No lo sabemos. Y por supuesto no tenemos por qué involucrar en esto al gobierno. La justicia debe ser ajena a la política, pero hemos visto al fiscal Pérez pedir, al salir de la audiencia, que sea destituido el fiscal de la Nación, eso es político.

— ¿Qué tipo de acciones concretas tomarán para superar este momento?

Primero, vamos a demostrarle a la ciudadanía que se están violando derechos fundamentales que tenemos todos. Le han dado 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori dejando descartada su participación política en el 2021. Lo que está sucediendo en el Perú no es la búsqueda de la justicia, hay otros temas de fondo que hoy está oculto.

— El presidente del Congreso exhortó al parlamentario César Segura a abordar las denuncias pendientes contra Pedro Chávarry, pero este se ha negado. ¿Por qué? ¿Así demuestra su cambio de actitud Fuerza Popular?

Los presidentes de comisión son autónomos en el Congreso. Esta comisión ya ha visto una de las denuncias [contra Pedro Chávarry], esto tiene que continuar viéndose de todas maneras […]. Pero en el Perú no está el tribunal de la Santa Inquisición, las acusaciones tienen que estar debidamente fundamentadas para que al final se pueda definir si tienen o no asidero.

— El congresista Segura ha dicho que si lo siguen presionando, más terco se va a poner. ¿No protege al fiscal de la Nación con este tipo de actitudes?

No conozco esas declaraciones, conversaré con él.

— La congresista Alejandra Aramayo afirmó en el chat “La Botica” “ahora solos hemos blindado” al ex juez César Hinostroza. ¿Cómo no saber que están haciendo lo mismo ahora con Chávarry?

No, lo que quiso decir la congresista Aramayo es otra cosa, ella ha aclarado en un tuit que estaba haciendo una crítica interna al grupo, en el sentido de que la ciudadanía iba a percibir que se había blindado [a Hinostroza]. Hay que darle verdadero sentido a lo que quiso decir.

— Aramayo usa textualmente el término “blindaje”. ¿Cómo saber si están protegiendo al fiscal Chávarry?

Nosotros no estamos blindando a nadie, acá si se presentan acusaciones fundamentadas, sea quien sea [el denunciado], tendrá nuestro apoyo. Nosotros no estamos para blindar a nadie acá, menos en la lucha contra la corrupción.

— ¿No lo protegen por “supervivencia”, como lo señaló la congresista Rosa Bartra?

No. ¿Una supervivencia de nosotros con todo lo que estamos viviendo con Keiko Fujimori hoy en día [afronta una orden de prisión preventiva]? ¿Quién es el fiscal de la Nación? Justamente el señor Chávarry. ¿Dónde puede haber alguna supervivencia si, al contrario, lo que estamos viviendo es una situación crítica? No veo que nosotros necesitemos al señor Chávarry para sobrevivir como partido político .

— ¿Cómo interpreta la decisión de Rolando Reátegui de colaborar con la fiscalía en la investigación contra Keiko Fujimori?

Vamos a esperar que él nos explique personalmente. Al congresista Reátegui siempre le tuve una consideración especial, porque lo he visto trabajar en el Congreso y tiene muchos años trabajando con Fuerza Popular. Lógicamente, tengo que escucharlo y, de acuerdo a eso, la bancada decidirá qué acciones tomar.

— ¿Considera que Reátegui es un traidor a Fuerza Popular por colaborador con la fiscalía?

Nosotros no vamos a prejuzgar al congresista Reátegui hasta que no se vea esto internamente y él se presente ante la bancada a dar las explicaciones del caso. En este momento, yo no puedo definir ni calificar.

— Miguel Torres adelantó que Fuerza Popular le iniciará un proceso disciplinario a Rolando Reátegui luego de que admitiera que declaró ante la fiscalía. ¿Debe ser expulsado de su partido?

Esa será la posición de Torres, pero este tema no se ha visto en la bancada, es un tema que se tiene que definir en la bancada y ver qué acciones se toman con relación a este caso.

— El primer ministro César Villanueva afirmó que el diálogo con Fuerza Popular requiere acciones concretas. Puso como ejemplo que el Congreso tiene pendiente de resolver las denuncias contra el fiscal Chávarry. ¿Lo perciben como un condicionamiento?

Me he quedado sorprendido con esta declaración. El primer ministro [César Villanueva] demuestra que [para el Ejecutivo] tiene mayor valor la situación de Chávarry que los problemas de los peruanos. Por ejemplo, el crecimiento económico: este año no vamos a llegar ni al 4%; la situación en el Vraem, y una posible reforma laboral, entre otros. Para el Gobierno, esto no cuenta, lo que le interesa es la destitución de Chávarry para ver si nos podemos sentar a conversar o no.

— ¿La intención de diálogo de Fuerza Popular se va a mantener tras la orden de prisión preventiva para Keiko Fujimori?

Sí, esta iniciativa ha sido propuesta de manera formal y sin condiciones, por eso nos ha sorprendido la declaración del primer ministro.

— Usted afirmó que no utilizará chats como La Botica y Mototaxi para coordinar con su bancada. ¿Cómo lo hará? ¿Cuáles serán los parámetros?

Vamos a tener reuniones internas, hay que hacerlas más seguido y se tiene que actuar con disciplina. No creo que yo deba estar criticando a un medio de comunicación [como lo hicieron en La Botica] para poder definir posiciones sobre algún proyecto de ley o lo que fuera, no necesitamos eso.

— ¿Bajo qué condiciones se desactivo el chat La Botica? ¿Tienen otro chat?

Soy una persona que viene de una institución como la Marina, donde somos muy disciplinados con las comunicaciones. Como autocrítica considero que este tipo de chats, que son privados, no son necesarios al interior de nuestra bancada. Nosotros estamos viendo qué paso dar para actuar con disciplina.

— ¿Qué tipo de autocrítica hace del papel que ha tenido Fuerza Popular en los últimos dos años y medio?

Por supuesto que tenemos una autocrítica, a eso es lo que obedece la reestructuración que se está haciendo al interior de Fuerza Popular. Vamos a continuar con nuestra labor de fiscalización, vamos a ser el principal partido de oposición en el Congreso, pero lo haremos con una actitud menos confrontacional, con diálogo y concertación.

— ¿Hubo un exceso con Kenji Fujimori y los congresistas que conforman su bloque?

Con ellos se aplicó estrictamente el reglamento de disciplina de Fuerza Popular que todos nos comprometimos a seguir desde un inicio, eso fue lo que se aplicó.

— ¿Fuerza Popular insistirá en la aprobación de la ley que beneficia a Alberto Fujimori, que fue observada por el Ejecutivo?

Es una ley que ha ido a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, esa ley lógicamente se va a debatir ahí y de acuerdo a los aportes que se puedan presentar y a los consensos ahí, se tomará una posición.

— ¿Su bancada respaldará el proyecto de Jorge del Castillo que busca que los partidos políticos no puedan ser investigados como organización criminal?

Nosotros estamos viviendo precisamente eso. En mi caso tengo 50 años al servicio del Estado y la verdad me duele muchísimo que se me diga que puedo estar en una organización criminal, que pueda estar apoyando a una organización criminal. Cuando se dio esa legislación en el Congreso nunca se pensó en eso [en investigar a los partidos], se pensó en tener herramientas legales para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y ahora resulta que se termina utilizando para hacer una investigación de lavado de activos a un partido político, es un tema que se tiene que debatir. No tenemos posición sobre esto, pero yo creo que sí es un tema del momento, que sí es necesario hacerlo.

— ¿Fuerza Popular ha tomado una posición sobre el pedido formulado por cinco bancadas para retirar a José Chlimper del BCR?

No, aún no se discutido al interior de la bancada. Personalmente, digo que el señor Chlimper es un empresario exitoso en el Perú.

— Usted ha tenido polémicos comentarios en Twitter. ¿Por qué creer que usted es el indicado para esta etapa de conciliación de Fuerza Popular?

Efectivamente, he tenido una posición confrontacional en Twitter pero eso no refleja en absoluto mi personalidad. Sí creo que tengo las capacidades de liderazgo, así lo ha reconocido la bancada, que me ha dado esta responsabilidad; no es una designación a dedo, sino en voto secreto de los integrantes de la bancada.