Carmela Paucará: “No, yo no veía la agenda de Keiko Fujimori”

Carmela Paucará Paxo-secretaria personal de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori- afirmó este martes, antes de entregarse a las autoridades, que ella no manejó la agenda de la ex candidata presidencial, como lo señaló el testigo protegido “TP 2017-55-3”, cuya declaración fue incorporada en el fallo que autorizó su detención preliminar.

“No, yo no veía la agenda de la señora Keiko […] A mí me están vinculando como si yo hubiera manejando una agenda, yo no, soy una persona humilde que vive en Villa el Salvador. Ayer la fiscalía ha allanado mi casa y se ha dado cuenta cómo estoy viviendo”, manifestó en una entrevista exclusiva con la Unidad de Investigación de El Comercio.

“Están especulando que yo recibía plata, que mandaba, eso es mentira”, agregó.

También negó que ella haya administrado documentación sensible del partido Fuerza Popular o de Fujimori Higuchi.

“No, yo primeramente no sé nada de contabilidad. Y mi tema era más de organización, más con mis dirigentes, mi comunidad regional, mi macro coordinador, eventos que venían, eventos donde la señora Keiko Fujimori iba a ir y debía ver si todo estaba organizado”, refirió.

Carmela Paucará Paxo dijo que no hay ninguna cuenta a su nombre en la que se haya depositado dinero del partido fujimorismo. Agregó que tiene dos cuentas personales, una con ahorros de S/2.000 y otra con su CTS.

La secretaria personal de Keiko Fujimori, además, señaló que ella tampoco realizó depósitos a cuentas de Fuerza Popular.

“No, yo nunca he hecho eso [depósitos al partido], porque yo no veía la contabilidad, el tema contable yo no lo veo […] Yo no vi nada ilícito en todo este tiempo que he estado laborando con la señora Keiko Fujimori”, subrayó.

De acuerdo a la declaración del testigo protegido “TP 2017-55-3”, incorporada a la resolución de Concepción Carhuancho, Paucará Paxo “es la persona que puede corroborar” las reuniones oficiales y no oficiales que tuvo la ex candidata presidencial en los últimos años.

Paucará Paxo, según el testigo protegido, llevó el control de todas las citas y reuniones de Fujimori Higuchi desde la campaña del 2011. “Portaba en su computadora fija PC y en el móvil personal los registros de las citas y reuniones que sostenía Keiko Fujimori y otras citas que no son oficiales las anotaba en una agenda que era un papel que lo destruía”, refirió.