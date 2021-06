La historiadora Carmen Mc Evoy consideró este lunes que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debió darle la importancia que merecía al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y explicó que su renuncia a dicho colegiado se debió a condiciones en “la operatividad”.

La académica descartó que su alejamiento al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral del JNE tenga que ver con un presunto ‘fraude’.

“Justamente, lo que yo quería era disipar estos rumores, estas especulaciones, porque en un momento tan polarizado que dicen ‘fraude’ para nada. El tema acá no tiene que ver con nada... que es un fantasma en la cabeza de muchos, sino la operatividad de un sistema”, sostuvo en una entrevista en RPP.

“Si no existe un Estado que te acompaña, es muy difícil que tu cumplas con tu trabajo y se venía la fase más difícil”, señaló.

En otro momento, Mc Evoy indicó que el principal problema que existió con el JNE fue relativo a “que los tiempos nuestros no eran los del sistema comunicacional” del organismo presidido por el magistrado Jorge Salas Arenas.

“Pienso que los tiempos nuestros no eran los del sistema comunicacional del JNE, había una especie de discrepancia no sé si consciente o inconsciente porque estaban desbordados por su propia agenda, pero no tuvimos apoyo porque llegaban tarde los pronunciamientos”, manifestó.

El pasado sábado 29 de mayo Delia Revoredo, Gastón Soto Vallenas y Carmen Mc Evoy renunciaron al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral. A través de una carta enviada al presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, los renunciantes justificaron su decisión por la “imposibilidad de cumplir todos los compromisos” que asumieron al conformar dicho tribunal.

“No hemos contado -ni contaríamos en las siguientes semanas- con un respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico que nos ha sido asignado por el Jurado Nacional de Elecciones”, refirieron.

