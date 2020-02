Lima, 16 de febrero del 2020

Señor

Juan José Garrido Koechlin

Director del diario El Comercio

Lima.-

Me dirijo a usted para rechazar la publicación aparecida hoy en la portada del diario que dirige, titulada “Humala habría recibido US$16 mlls. de constructoras”, que se desarrolla en el interior del diario con información que no solo rechazo por falsa, sino que me coloca, junto a mi esposa, en una completa indefensión personal, procesal, política y mediática, porque no conocemos ningún extremo de esa investigación y ninguno ha sido llamado siquiera como testigo. Se trata de la versión de postulantes a la colaboración eficaz sin proceso de corroboración.

Peor aún, porque se trata de una investigación en etapa preliminar que por disposición de la ley tiene carácter de RESERVADA, y, pese a ello, ha sido filtrada a su medio sin la menor corroboración o contrastación de los hechos, continuando así con la práctica antiética de utilizarlos como hilo conductor entre la fiscalía y la opinión pública, líderes de opinión y autoridades a las que se intenta manipular.

Ni yo ni mi esposa Nadine hemos participado directa e indirectamente en actos de corrupción; sin embargo, pese a tamaña imputación no podemos defendernos en igualdad de armas, especialmente con fiscales que tienen manifiesta disposición de dirigir a los colaboradores en contra nuestra, como se ha demostrado en otra investigación. No dudo que la información publicada sea parte de la carpeta fiscal que investiga al ‘club de la construcción’, pero sí exijo a su equipo especializado la corroboración del contenido de la información que publica, para cumplir los mínimos requisitos del periodismo de investigación, y no limitarse a difundir una filtración reservada e interesada que daña irreparablemente nuestro honor.

Por lo expuesto, en aras de la igualdad en el tratamiento de la información, solicito le dé a esta carta el mismo espacio periodístico otorgado a la información que nos daña, en su versión impresa y digital.

Atentamente,

Ollanta Moisés Humala Tasso

La nota periodística contiene el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que brinda detalles de cómo habrían recibido los presuntos pagos ilícitos los señores Humala y Heredia. El señor Humala es libre de elaborar las conjeturas y teorías de la conspiración que estime pertinentes. Serán las investigaciones y posteriores procesos los que determinarán sus responsabilidades. Vale aclarar que en la nota se consignó la versión de su abogado y el tuit que sobre el tema publicó el expresidente el sábado por la noche.