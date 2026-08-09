La Fiscalía identificó como presunto destino de parte de dinero depositado por Yenifer Paredes en cuentas de terceros el pago de una deuda crediticia que mantenía la exprimera dama Lilia Paredes con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota, según una disposición fiscal citada por el programa “Panorama” este domingo.

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De acuerdo con el documento fiscal, la ahora diputada habría utilizado activos de presunto origen ilícito para cancelar la deuda de la exprimera dama, por un monto de S/52.137, mediante depósitos que habrían sido canalizados a través de su hermana Yenifer Noelia Paredes.

La disposición señala que la deuda fue cancelada íntegramente el 29 de agosto de 2022. Según la Fiscalía, los pagos habrían sido financiados con el dinero depositado por Yenifer Paredes en cuentas de terceros.

El documento forma parte de la investigación del denominado caso Anguía, en el que la Fiscalía atribuye a Yenifer Paredes presuntos delitos de peculado, colusión y lavado de activos.

Los depósitos a terceros

Según la información difundida, durante 2022 Yenifer Paredes realizó depósitos de dinero en cuentas de personas de su entorno. La investigación fiscal sostiene que estos terceros habrían sido utilizados para canalizar los recursos que posteriormente permitieron realizar pagos relacionados con la deuda de Lilia Paredes.

La disposición fiscal citada señala específicamente que Yenifer Paredes habría utilizado a terceras personas para realizar depósitos con la finalidad de pagar el préstamo personal que mantenía su hermana ante la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota.

El monto de S/52.137 corresponde al total de la deuda que, según el documento fiscal, fue cancelada el 29 de agosto de 2022.

Investigación por el caso Anguía

La investigación también comprende movimientos de dinero vinculados con la Municipalidad Distrital de Anguía. Según la información difundida, la Fiscalía investiga transferencias por cerca de S/20 mil que habrían sido giradas a nombre de Yenifer Paredes y cuyo sustento es materia de investigación.

El caso se encuentra relacionado con las investigaciones iniciadas durante el gobierno de Pedro Castillo. Yenifer Paredes es investigada por la Fiscalía por hechos que, según la disposición fiscal, podrían configurar los delitos de peculado, colusión y lavado de activos.

La imputación fiscal se encuentra sujeta al desarrollo del proceso y a las decisiones que correspondan a las autoridades judiciales.

Situación de Yenifer Paredes

Yenifer Paredes fue elegida diputada en las elecciones del 12 de abril. Tras asumir sus funciones parlamentarias, su situación procesal en el caso Anguía ha generado cuestionamientos sobre los efectos que tendría su condición de congresista en el desarrollo de la investigación.

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El abogado de Yenifer Paredes, José Francisco Dionicio, señaló que la inmunidad parlamentaria podría tener efectos sobre un eventual proceso penal, aunque precisó que ello dependerá de las decisiones de las autoridades competentes.

Hasta el momento, la investigación fiscal continúa y corresponde a las instancias judiciales determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.