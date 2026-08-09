Fiscalía investiga depósitos de Yenifer Paredes y su presunto vínculo con una deuda de Lilia Paredes. (Foto: Archivo GEC)
Fiscalía investiga depósitos de Yenifer Paredes y su presunto vínculo con una deuda de Lilia Paredes. (Foto: Archivo GEC)
Por Redacción EC

La Fiscalía identificó como presunto destino de parte de dinero depositado por Yenifer Paredes en cuentas de terceros el pago de una deuda crediticia que mantenía la exprimera dama Lilia Paredes con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota, según una disposición fiscal citada por el programa “Panorama” este domingo.

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