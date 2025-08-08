La fiscal provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, formuló acusación fiscal contra los árbitros Richard James Martín Tirado, José Humberto Abanto Verástegui, Franz Nunzio Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Emilio David Cassina Ramón, entre otros, solicitando penas privativas de la libertad que fluctúan entre nueve años y 25 años y cuatro meses.

La acusación comprende los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Según la investigación, los hechos están vinculados a cinco obras públicas: IIRSA Sur tramos 2 y 3, IIRSA Norte, la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas–Chacas–San Luis.

El Ministerio Público sostiene que el consorcio integrado por Odebrecht y otras empresas solicitaba pagos no previstos en los contratos de obra, los cuales fueron reconocidos fraudulentamente a través de laudos arbitrales.

🚨 #LoÚltimo | Equipo Especial Lava Jato presenta acusación penal contra Humberto Abanto, Richard Martín, Frank Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros por caso #Árbitros.



✅ Son imputados por conformar una organización criminal que cometió graves actos de… pic.twitter.com/VSBc53CghJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 8, 2025

En total, se habrían direccionado 17 procesos arbitrales a favor de la constructora, previo pago de sobornos a árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Fiscalía afirma que, tras obtener los beneficios económicos, los implicados convirtieron e incorporaron esos fondos ilícitos a su patrimonio. Los presuntos hechos ocurrieron entre 2011 y 2015 y replicaron un mismo modus operandi en distintos proyectos.

Esta es la acusación número 27 que el Equipo Especial Lava Jato presenta ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad.