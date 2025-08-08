Caso Árbitros de Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Humberto Abanto y otros por presunta organización criminal. (Foto: GEC)
Caso Árbitros de Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Humberto Abanto y otros por presunta organización criminal. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La provincial Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Equipo Especial Lava Jato, formuló acusación fiscal contra los árbitros Richard James Martín Tirado, José Verástegui, Franz Nunzio Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Emilio David Cassina Ramón, entre otros, solicitando penas privativas de la libertad que fluctúan entre nueve años y 25 años y cuatro meses.

La acusación comprende los presuntos delitos de organización criminal (asociación ilícita), cohecho pasivo específico y otros.

Según la investigación, los hechos están vinculados a cinco obras públicas: IIRSA Sur tramos 2 y 3, IIRSA Norte, la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas–Chacas–San Luis.

El Ministerio Público sostiene que el consorcio integrado por Odebrecht y otras empresas solicitaba pagos no previstos en los contratos de obra, los cuales fueron reconocidos fraudulentamente a través de laudos arbitrales.

En total, se habrían direccionado 17 procesos arbitrales a favor de la constructora, previo pago de sobornos a árbitros y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Fiscalía afirma que, tras obtener los beneficios económicos, los implicados convirtieron e incorporaron esos fondos ilícitos a su patrimonio. Los presuntos hechos ocurrieron entre 2011 y 2015 y replicaron un mismo modus operandi en distintos proyectos.

Esta es la acusación número 27 que el Equipo Especial Lava Jato presenta ante el Poder Judicial para el respectivo control de legalidad.

