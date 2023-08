Perú Libre y Vladimir Cerrón vuelven a usar las instalaciones del Congreso para actividades partidarias: ¿hay infracción ética?

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha incluido a un grupo de seis congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, en la estructura de la presunta organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo en el Caso Ascensos.

La reciente denuncia constitucional presentada por la fiscalía contra Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala se enmarca en las pretensiones del exjefe de Estado para “obtener el control de los procesos de ascensos, tanto en las Fuerza Armadas -concretamente en el Ejército y la Fuerza Aérea- como en la Policía Nacional”. Esto se habría dado no solo para obtener “ganancias económicas ilícitas”, también para controlar dichas instituciones durante su gobierno.

Inclusión de ‘Los Niños’

Congresistas de Acción Popular señalados por Karelim López como 'Los Niños'. (Composición: El Comercio)

De acuerdo con la tesis fiscal, la red criminal que estaría encabezada por Castillo estuvo compuesta por siete ‘brazos’. Uno de ellos, el congresal, donde fueron incluidos los integrantes de Acción Popular: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

Las tareas de cada uno de los miembros de esta organización estaban definidas por el nivel que ocupaban. De esta forma, el expresidente Castillo era el encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades criminales de la red.

Adicionalmente, para la comisión de delitos, estos se habrían desarrollado en dos niveles: el primero a cargo del órgano operativo y el segundo conformado por el órgano de ejecución. ‘Los Niños’ como brazo congresal habrían sido parte del primero.

En dicho nivel se incluye también al ‘Gabinete en la sombra’, el brazo familiar, el ministerial, el lobbista, entre otros. Este grupo tenía la capacidad de “decisión, coordinación y gestión” dentro de la organización criminal.

En este nivel, donde son incluidos ‘Los Niños’, se habrían dado el copamiento y captación de funcionarios y servidores públicos afines a la organización criminal para direccionar no solo procesos de contratación en el Estado, también los procesos de ascenso en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Conformación de la presunta organización criminal.

Primer nivel de la presunta organización criminal.

¿Cómo operaba el brazo congresal?

El brazo congresal era el “protector” del anterior gobierno frente al control político y tenía como respaldos a los citados congresistas de Acción Popular, “así como otros parlamentarios de diferentes partidos”.

Ellos tenían como “función” dentro de la red criminal respaldar a la gestión de Pedro Castillo. Entre las acciones con este fin estaban, por ejemplo, votar en contra de las mociones de vacancia presidencial, las censuras a integrantes del Gabinete ministerial o interpelaciones que se hagan en el Congreso, así como emitir votos a favor de cuestiones de confianza que puedan plantearse por el Ejecutivo.

A cambio de este respaldo, los congresistas habrían obtenido “beneficios económicos ilícitos”, sustenta la fiscalía. Estos fueron entregados presuntamente por los representantes y personas vinculadas a las empresas INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. y Grupo Constructor & Consultor Asociados S.A.C.; así como de las empresas chinas China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú, China Railway N.10 Engineering Group Co., LTD Sucursal del Perú y China Railway Tunnel Group CO., así como LTD Sucursal del Perú -empresas ligadas a los hermanos Roberto Jesús y Felipe Alexander Aguilar Quispe.

La tesis fiscal apunta también a que los congresistas habrían ofrecido a terceros cargos en los ministerios de Transportes y Comunicaciones; y Vivienda. A cambio de esos puestos, recibieron dinero ilícito presuntamente por estos terceros.

El grupo de seis congresistas denominados como ‘Los Niños’ por haber seguido instrucciones del expresidente Castillo, son investigados desde octubre del 2022 por el caso rotulado con el mismo nombre. Posteriormente, fueron denuncias constitucionalmente en mayo de este año por la fiscal de la Nación.

El Comercio intentó comunicarse con los seis congresistas incluidos en el citado organigrama, pero solo recibimos respuesta por parte de Ilich López.