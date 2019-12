El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, señaló que hasta el momento no hay evidencias concluyentes que impliquen a su exfiscal adjunto Alexander Taboada con el presunto delito de tráfico de influencias por el que se investiga al ex primer ministro César Villanueva Además, afirmó que los investigados por este caso “han querido contaminar mi despacho contactando” a esa persona.

“Yo sé con qué personal he trabajado. Lógicamente existe una investigación en estos momentos y espero que se esclarezca lo más que se pueda y lo más pronto posible porque, de no ser verdad, se estaría perjudicando un personal que ha trabajado conmigo en el que, hasta el momento, no se evidencia elementos fuertes que lo vinculen con un tráfico de influencias. Lo que sí se sabe es han querido contaminar mi despacho contactando a este fiscal adjunto, el cual no tenía un pleno conocimiento de lo que se sabe de los audios que se han escuchando”, indicó.

Alexander Taboada fue retirado del equipo especial Lava Jato luego de la detención preliminar de César Villanueva. Según la resolución que admitió esta medida, dos fiscales se reunieron con Taboada a pedido del ex presidente del Consejo de Ministros con la finalidad de obtener información del caso Odebrecht.

“Hay una investigación que se está haciendo contra quien fue mi adjunto, Alexander Taboada, donde lo único que se sabe es que estuvo en una reunión. Pero hasta el momento no existe ningún audio, ninguna comunicación en la que él haya sostenido que se pueda advertir algún tráfico de influencias”, señaló ante la prensa.

El fiscal señaló que, si bien Alexander Taboada se reunió con Alberto Rossel Alvarado, fiscal contactado por César Villanueva, lo hizo porque ambos eran amigos y porque no sabía qué temas se tratarían en la cita.

“Lo que sí se sabe es han querido contaminar mi despacho contactado a este fiscal adjunto, el cual no tenía un pleno conocimiento de lo que se sabe de los audios que se han escuchando”, manifestó.

Germán Juárez también señaló que la asistente de función fiscal Deily Pereda Rodríguez está bajo investigación y que ella trabajaba en el despacho de Geovanna Mori, también dentro del equipo especial. En la víspera, la fiscal suprema Bersabeth Revilla Corrales dijo que Pereda trató de contactar a César Villanueva el día de la diligencia en la cual fue detenido.

“Eso le corresponde al organismo de control interno que está llevando a cabo una investigación. Ellos harán la investigación y, en su oportunidad, se pronunciarán si es que hay una sanción o absolución respecto a los cargos que se le pueden estar atribuyendo”, concluyó.