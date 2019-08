Chaglla: penalistas analizan si procede o no devolución de dinero a Odebrecht

La jueza María Álvarez Camacho, que homologó en su momento el acuerdo de colaboración con Odebrecht, deberá dirimir en la controversia que mantienen la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato y el Equipo Especial Lava Jato sobre el reembolso solicitado por la constructora por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla (Huánuco).

El informe de la Procuraduría Ad Hoc considera que no debe reembolsarse los S/524 millones solicitados por Odebrecht, mientras que la fiscalía señala que la compañía no tiene investigaciones o procesos penales fuera del acuerdo de colaboración eficaz y por ello le corresponde al Estado entregar dicha suma.

► Procuraduría ad hoc considera que no se debería devolver dinero a Odebrecht

► Vizcarra ratifica posición para que se retenga dinero que pide Odebrecht.

El Comercio consultó la postura de tres penalistas respecto a cuál debería ser la salida a este entrampamiento, sobre el que incluso se ha pronunciado el presidente de la República Martín Vizcarra en contra del reclamo económico de la firma brasileña.

-Vargas Valdivia: no se puede dejar de cumplir las resoluciones judiciales-

El ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia indicó que la resolución judicial, que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz, estableció que con la venta de Chaglla se constituirá un fideicomiso para garantizar el pago de las deudas de la empresa (con los bancos, la Sunat y S/80 millones de la primera cuota de la reparación civil), mientras que el resto será devuelto a la empresa siempre y cuando no exista procesos contra Odebrecht.

"La fiscalía ha informado que no hay investigación preparatoria y sí investigaciones preliminares que son previas al proceso", señaló.

El abogado precisó que, en el modelo del Nuevo Código Procesal, un proceso penal recién se inicia con una investigación preparatoria.

"¿Cómo no vamos a cumplir con la devolución del dinero?", enfatizó y agregó que si bien se puede criticar este reembolso, el país no puede dejar de cumplir las resoluciones judiciales. "No se puede afectar la seguridad jurídica", subrayó.

Consultado si hace ruido que el presidente Vizcarra se pronuncie a favor de no devolver el dinero, Vargas Valdivia dijo que creía que el jefe de Estado no conocía los antecedentes ni los aspectos legales del caso porque no era abogado.

Caso contrario, consideró que el mandatario estaría proponiendo que se incumpla una resolución judicial.

-Caro: procede la retención del dinero-

El abogado penalista Carlos Caro explicó que, desde el punto de vista legal, sí procede la devolución del dinero a Odebrecht porque es lo que está dentro del acuerdo de colaboración eficaz, en el marco de la Ley 30737.

Sin embargo, indicó que la situación cambió debido a que Odebrecht mintió al decir que no había más casos por los que tendría que haber delaciones, pero estos han sido conocidos por el Ministerio Público posteriormente.

El penalista dijo que eso ha generado un problema de interpretación de la ley, pues si el Estado le devuelve la plata a Odebrecht, no se podrá garantizar la reparación civil adicional.

Surge en su lectura un conflicto entre lo que es la regulación penal, que dice 'embarga' o 'incauta', y la ley 30737, que dice 'devuelve'.

"Desde mi punto de vista ante este conflicto de leyes debe predominar la regulación penal, es decir la retención del dinero, pero tampoco de forma indefinida sino hasta que haya un nuevo acuerdo y se renegocien los montos adicionales", planteó.

Caro sí consideró un error decir que Odebrecht solo tiene investigaciones preliminares porque la resolución judicial habla de investigaciones y no distingue entre preliminares y preparatorias.

"Una preliminar se puede convertir en condena, no se puede desestimar una preliminar", indicó. Sí dijo no ver una intención de la fiscalía para favorecer a la empresa sino que esta necesita asegurar que la empresa siga colaborando para asegurar los juicios.

Captura de la cláusula de la resolución judicial del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht donde se especifica que devolución procede cuando no haya investigaciones o procesos pendientes. Difusión

Sobre qué podría hacer Odebrecht ante la negativa de la procuraduría ad hoc de devolver el dinero, Caro señaló que podría acudir a la jueza y pedirle el cumplimiento del acuerdo, pero esta podría aprobar solo la devolución de parte del mismo luego de negociar un nuevo monto de reparación.

-Padilla: Corresponde asegurar la reparación civil-

Para el penalista Vladimir Padilla, corresponde al procurador asegurar la reparación civil, como abogado del Estado, y en esa línea es quien debe perseguir ese pago al Estado.

Desde ese punto de vista, considera que tiene más legitimidad lo que afirma el procurador en contra del reembolso.

"Si el procurador está diciendo que no se le devuelva para mí es vinculante", señaló.

Padilla cree que por tanto que la jueza María Álvarez Camacho "le va a dar la razón al Estado para asegurar la reparación civil".