El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima del Poder Judicial (PJ) -a cargo del juez Manuel Chuyo- archivó el proceso seguido contra Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y César Antonio Balbuena Vela, funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), quienes habían sido comprendidos en el Caso Chinchero.

En audiencia pública, celebrada esta mañana, la defensa legal de ambos funcionarios -implicados en la irregular firma de la Adenda Nro 1 para la construcción del nuevo Aeropuerto de Chinchero (Cusco)- sustentaron un recurso de excepción de improcedencia de acción mediante el que solicitaban que la investigación en su contra se archive.

Dammert Lira y Balbuena Vela fueron comprendidos por la fiscal Zoila Sueno, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

En la diligencia, la fiscal Sueno Chirinos recordó que ambos funcionarios de Ositrán ocuparon el cargo de directores del Consejo Directivo y ambos opinaron a favor de la adenda, pese a que el equipo técnico de dicha entidad se mostró en contra de la firma.

Explicó que la normativa de Ositrán dictaba que los dos técnicos podrían opinar dentro de los parámetros normativos; sin embargo, ambos se inclinaron por un informe que iba contra la Ley de Asociaciones Públicas Privadas (APP).

“El informe, pese a no ser vinculante, no quiere decir que no aportó a la suscripción de la adenda ilegal”, dijo Sueno en la audiencia. Esto, añadió, conllevó a la firma de una adenda que perjudicó al Estado Peruano.

No obstante, según la defensa legal de ambos funcionarios, el informe que firmaron a favor de la adenda, no era vinculante para la suscripción de la misma.

Finalmente, el juez Chuyo Zavaleta decidió acoger el pedido Dammert Lira y Balbuena Vela, los sustrajo de la investigación por presunta colusión agravada y archivó la investigación en su contra.

El magistrado se mostró de acuerdo con la alegación de ambos funcionarios de Ositrán al sostener que no podían ser investigados por la emisión de un informe que no era vinculante a la suscripción de la adenda.

Además, recordó que este punto también se recogía en la resolución de la Fiscalía de la Nación que archivó la investigación contra el presidente Martín Vizcarra, en marzo del 2018.

La decisión del juez Chuyo Zavaleta fue apelada en la misma audiencia por la fiscal Sueno Chirinos.

Ahora, una segunda instancia deberá revisar el caso y decidir si confirma la decisión judicial para archivar el caso en su contra o la revoca para que ambos funcionarios continúen siendo investigados.