La fiscal Rocío Balbín quien integra equipo especial anticorrupción de la fiscalía, denunció ante la Oficina de Control Interno la pérdida de 16 evidencias vinculadas a al caso del denominado Club de la Construcción.

Estas pérdidas se habrían producido tras la salida de Hamilton Castro como parte de los cambios realizados en este equipo por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y estarían relacionadas directamente con la investigación que el Ministerio Público le sigue a la constructora brasileña Andrade Gutierrez.

"Yo no puedo permitir esto. Independientemente estoy comprometida con mi país, con mi institución y esto no lo puedo pasar por alto y no puedo ser partícipe de algo ilícito", sostuvo Balbín en diálogo con el dominical Panorama.

"Tenía el escaneado de todas las actas de allanamiento de cada uno de los inmuebles porque es el material con el que trabajamos para continuar con los actos de investigación. He buscado por todos lados y no he encontrado esas 16 muestras. Las 16 evidencias de Andrade Gutiérrez no estaban en la bóveda. Habían desaparecido", señaló.

Balbín precisó, en ese sentido, que estos constituyen hechos "inusuales e irregulares".

"He podido ser testigo presencial de situaciones inusuales e irregulares. Es la razón por la cual estoy acá para que Control Interno [del Ministerio Público] tome nota", señaló.

Aseveró, en esa línea, que con esta denuncia busca aclarar la situación del Caso Club de la Construcción y pidió que se esclarezcan las irregularidades en el proceso para que las investigaciones sigan su curso regular.



Para la fiscalía el Club de la Construcción era una organización que operaba para obtener licitaciones públicas. En este caso, se investiga la presunta concertación ilícita de constructoras para repartirse obras adjudicadas al MTC, acciones que habrían incluido el pago de coimas.