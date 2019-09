Martín Vizcarra: hermano del presidente está citado hoy a Fiscalización

La Comisión de Fiscalización y Contraloría citó a César Vizcarra, hermano del mandatario Martín Vizcarra, para hoy por el Caso Conirsa (consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales).

El secretario de esa comisión, el congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio), confirmó la convocatoria esta mañana a El Comercio.

Además, fuentes de El Comercio han confirmado que César Vizcarra acudirá a la sesión que está prevista que inicie a las 9:00 a.m. en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso. El hermano del mandatario será consultado por los contratos que firmó la empresa C y M Vizcarra con Conirsa para las obras de la Interoceánica Sur.

El pasado 21 de agosto, la Comisión de Fiscalización acordó no solo citar al hermano del presidente de la República, sino insistir ante el pleno en pedir facultades especiales para investigar el caso Conirsa.

Este grupo empresarial estaba conformado por la constructora brasileña Odebrecht (mayoritariamente); así como por Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. El consorcio tuvo la adjudicación de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

En ese marco, también se acordó citar a César Vizcarra en su calidad de gerente general de CyM Vizcarra S.A.C., empresa que le perteneció también al hoy mandatario y que alquiló maquinaria al consorcio Conirsa entre los años 2006 y 2008 para el desarrollo del referido proyecto vial.

Esta no es la primera vez que este grupo de trabajo cita al hermano del presidente de la República. Ya no había hecho en la legislatura pasada, sin embargo, no llegó a presentarse al Parlamento.

—En agenda—

La Comisión de Fiscalización deberá definir hoy la propuesta de invitados a los que se citará en el marco de las pesquisas que se van a seguir al consorcio Conirsa y las empresas vinculadas.

También se tiene previsto discutir la propuesta de invitados durante las pesquisas por el proyecto del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco).

De acuerdo con la agenda del grupo de trabajo, el parlamentario Héctor Becerril (Fuerza Popular) sustentará su pedido para que se conforme un grupo de trabajo para "investigar la metodología y acciones que desarrollan las empresas encuestadoras".