La Comisión de Ética del Congreso define este lunes -a las 4 de la tarde- si denuncia de oficio a la legisladora Lucinda Vásquez, una semana después de revelarse una fotografía de su trabajador cortándole las uñas de los pies.

En el primer punto de la agenda del grupo de trabajo, presidido por Elvis Vergara (Acción Popular) figura la “denuncia de oficio en contra de la congresista Lucinda Vásquez Vela, por presunta falta ética”.

De aprobarse la propuesta, se trata del primer paso para investigar y al final del proceso sancionar a Vásquez. Según el Reglamento del Congreso se contempla como castigo máximo una suspensión de 120 días sin goce de haber.

Congresistas de distintas bancadas repudiaron estos hechos y Juntos por el Perú anunció el lunes pasado que “suspenderán sus derechos” de Vásquez en la bancada.

El domingo 26 de octubre, Cuarto poder reveló unas imágenes que mostraban al asesor de Lucinda Vásquez cortándole las uñas de los pies en pleno despachp parlamentario y a otro trabajador preparandole el desayuno.

En RPP, Edward Rengifo intentó justificar su acción y dijo que le cortó las uñas por “humanidad” porque “tenía una dolencia en el pie”.

“¿Qué acción tomaría si usted viera a una persona que está cojeando, que tenga ciertas molestias? Uno, por empatía, por un tema de humanidad, lo que hace es acercarse y preguntar qué es lo que tiene", aseveró.

