Caso de Edwin Donayre aún no tiene fecha en la Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución, que preside la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular), no emite aún la opinión consultiva que le solicitó la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en diciembre pasado, a raíz de la sentencia de cinco años y seis meses interpuesta contra el legislador Edwin Donayre (Alianza para el Progreso).

En diálogo con El Comercio, la presidenta del grupo de trabajo dijo que podrían evaluar la opinión consultiva del caso de Donayre en los “siguientes días”. Se negó a dar una fecha exacta.

“Vamos a verlo en los siguientes días. La Comisión [de Constitución] ha estado trabajando a tiempo completo en estos días en la reforma de sistema de justicia. No puedo decir fecha. Siempre me preguntan eso. Va a depender de muchísimos factores. No puedo decir una fecha exacta. Nunca doy fecha exacta”, dijo a El Comercio.

►Congresistas piden a Constitución no dilatar más el caso de Edwin Donayre

►Preinforme de Ética recomienda suspensión de 120 días para López Vilela

Bartra agregó que ya llegó el pedido a la comisión y que la opinión consultiva que emitirán será con respecto a la inmunidad de proceso y de arresto para sentencias que no tiene “condición de cosa juzgada”.

“Sí, con respecto a la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto para sentencias que no tienen condición de cosa juzgada. Eso es lo que va a emitir la Comisión de Constitución. Ese es un tema de análisis constitucional con respecto a la inmunidad pura”, refirió.

Sobre la posibilidad de que se vea en marzo, dado que aún vienen trabajando en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la legislatura acaba el 30 de enero, Bartra afirmó que prefiere no opinar sobre especulaciones, sino de hechos ciertos.

Por último, consultada sobre si el caso del congresista Donayre era el siguiente tema en la agenda de trabajo, la legisladora afirmó que la Comisión de Constitución viene evaluando muchos otros temas en paralelo y cuenta con una agenda "cargada".

"Con respecto a inmunidad, hay dos temas de opinión consultiva. Así que el debate respecto a inmunidad empieza, espero yo, en los siguientes días", añadió.

La Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima halló culpable a Edwin Donayre ─el 27 de agosto de 2018─ del delito de peculado por el denominado ‘Caso Gasolinazo’.

El 3 de diciembre la Comisión de Levantamiento de Inmunidad tenía previsto decidir si admitía a trámite o no el pedido del Poder Judicial, a fin de que se le levante la prerrogativa que tiene Donayre por su condición de congresista y pueda cumplir la sentencia.

No obstante, hace 53 días se acordó esperar una opinión consultiva de la Comisión de Constitución para se pronuncie si correspondía la solicitud judicial solo con una sentencia en primera instancia.