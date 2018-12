Caso de Edwin Donayre aún no será revisado en Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución del Congreso, que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular), aún no puede revisar el caso del legislador Edwin Donayre (APP), sobre quien pesa una sentencia de 5 años y 6 meses de cárcel por el delito de peculado en agravio del Estado.

“Con mucho gusto lo atendería, pero no se puede”, comentó Rosa Bartra en respuesta a un pedido del parlamentario Marco Arana (Frente Amplio) durante la sesión de la Comisión de Constitución la mañana de este martes.

Como se informó, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria decidió ayer por mayoría y con votos de Fuerza Popular solicitar a la Comisión de Constitución una opinión consultiva sobre la situación de Donayre, en vez de someter a votación el levantamiento de su inmunidad de arresto.

Cabe recordar que el Poder Judicial ha insistido en que el Congreso permita hacer efectiva la pena de cárcel contra el parlamentario de APP.

“Si bien es cierto la Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha tomado una decisión frente a un vacío reglamentario con respecto a la inmunidad de arresto para ejecución de sentencia, que no está previsto ni en el artículo 16 ni 25 del reglamento, lamento decirle, congresista Arana, que no puedo verlo en el día ni se puede poner en la agenda porque hasta ahora no llega a la comisión”, comentó Rosa Bartra.