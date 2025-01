Hasta el momento, la presidenta Dina Boluarte no ha dado una versión oficial sobre lo que hizo, a quién visitó y con quién acudió hasta el balneario de Asia, ubicado al sur de Lima; y utilizando el vehículo presidencial conocido como “El Cofre”, en febrero del 2024.

Pese a que ha sido citada en dos oportunidades en enero, la mandataria no acudió a la primera fecha y sí concurrió a la fiscalía de la Nación este miércoles 29, pero no declaró.

De esta manera, su presunta participación en el encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, no ha sido esclarecida por ella misma ante la justicia.

Esto, pese a que en un mensaje a la Nación del 12 de diciembre del 2024, la misma mandataria había pedido a la fiscalía que la citen. Y, cuando fue convocada, decidió no declarar.

Boluarte Zegarra fue citada a declarar el 15 de enero. Sin embargo, decidió no acudir. Por ello, la Fiscalía de la Nación reprogramó la diligencia para esta semana, y pese a que acudió, ésta fue breve ya que no prestó testimonio.

La razón, según dijo su abogado Juan Carlos Portugal a El Comercio, se debe a que ambas citaciones fueron realizadas fuera del plazo de investigación establecido por el Ministerio Público.

“Hasta el momento ha sido citada en seis casos. En cinco ha declarado porque esos casos tenían una investigación vigente y en esta (”El Cofre”) no; porque es una investigación fuera del plazo y ampliada extemporáneamente. Y en este caso se ha acogido a su derecho de guardar silencio.” Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte

El abogado agregó que se encuentran esperando que el juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley cite a una audiencia pública para que puedan exponer su recurso de “control de plazo” a fin de establecer si la investigación ya concluyó -como alegan ellos- o, es válida la ampliación de las pesquisas -por ocho meses- que dispuso la Fiscalía de la Nación.

Fuentes a la que tuvo acceso El Comercio indicaron que en la Fiscalía de la Nación se le precisó y se dejó constancia que el mecanismo técnico de defensa de control de plazos "no suspende las diligencias ni tampoco impide a la investigada dar sus declaraciones ". Sobre todo, cuando la mandataria ha señalado que es la principal interesada en el esclarecimiento de los hechos en el más corto plazo.

Sus negativas a rendir una versión y los plazos

Boluarte Zegarra, como se recuerda, es investigada en su condición de presidenta de la República, como presunta autora del delito contra la administración de justicia – en la modalidad de encubrimiento personal.

Según la hipótesis del Ministerio Público, la mandataria habría usado el vehículo oficial conocido como “El Cofre” para contribuir a que Cerrón Rojas -quien lleva prófugo desde octubre del 2023- pueda eludir el operativo que realizó la Policía Nacional para su captura en enero del 2024, en la playa de Asia.

Específicamente, según la versión policial, Cerrón habría estado escondido en uno de los inmuebles del “Condomino Mikonos”. Por ello, los agentes llegaron hasta dicho balneario para lograr su captura, pero no lo encontraron.

Semanas después, la mandataria se desplazó en “El Cofre”-junto a su comitiva- hasta la misma zona en la que se realizó el operativo. Y si bien, el chofer del vehículo oficial, Felix Montalvo, señaló, en un primer momento, haberla dejado en dicho lugar, luego aseguró haberla dejado en el “Condominio Asia del Sur”.

Ambos condominios se encuentran a solo dos minutos de distancia y comparten la playa de Sarapampa.

Montalvo realizó dicha precisión solo horas después del Mensaje a la Nación que pronunció Dina Boluarte, el 12 de diciembre del 2024, donde negó haber acudido a “Mikonos”.

Sin embargo, hasta el momento, Boluarte tampoco ha querido informarle a la sociedad por qué acudió, con quién acudió, y por qué pernoctó en dicho lugar.

Y es que, según los relatos, Boluarte fue dejada al interior de dicho balneario en compañía de un “familiar”, pernoctó allí esa noche y fue recogido al día siguiente, el 25 de febrero.

Al respecto, su abogado Juan Carlos Portugal, sostuvo que “la presidenta está por debajo de ley” y por ello, le corresponde guardar silencio amparada en su derecho como cualquier persona.

“ En efecto, igualdad en la ley y ante la ley. Como es y como tiene el mismo derecho frente y ante cualquiera de ustedes, porque los derechos humanos no tienen una nómina de apellido. Los derechos humanos no tiene una nómina de cargo y los derechos humanos, en puridad, no tienen rostro, es que esperó 90 días ”, señaló el abogado, cuestionado ante la falta de disposición de la mandataria para transparentar la información más allá de las formalidades.

Esta diligencia es parte de la investigación que involucra a Dina Boluarte por supuestamente haber usado el "cofre" presidencial en el lugar donde se sospecha estuvo refugiado Vladimir Cerrón en enero. (Fotos: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Empero, Portugal fue insistente al excusar la falta de transparencia de Boluarte Zegarra, trasladándole la responsabilidad al Ministerio Público, por no haberla citado a tiempo y dentro del plazo de investigación.

La defensa legal de Boluarte señaló que la investigación inició el 24 de siembre del año pasado, y la fiscalía dispuso 90 días naturales como plazo de investigación, la cual concluía el 23 de diciembre.

Por tanto, desde que Boluarte pidió ser citada el 12 de diciembre, en su mensaje a la Nación hasta el 23 de diciembre, la fiscalía tuvo entre once y doce días para citar a su cliente y no lo hizo.

No obstante, agregó, el 27 de diciembre fueron notificados con la ampliación de la investigación por ocho meses más.

“No es responsabilidad nuestra que el Ministerio Público no cautele el plazo razonable, sea estrictamente responsable con sus plazos”, adujo.

De otro lado, Portugal Sánchez afirmó que han entregado la información que le solicitó la Fiscalía de la Nación, referida a la investigación por la cirugía a la que se sometió Boluarte Zegarra, en junio del 2023. No obstante, reconoció que no entregaron “toda” la información médica de la presidenta.

“No se puede presentar toda la historia clínica de la presidenta, porque debo reconocer que la presidenta cuida mucho su salud y tiene diferentes conceptos médicos que forman parte de una historia. Hemos seleccionado la información que justificó su intervención de los años 2012 hasta la fecha y eso, en efecto ya ha sido presentado”, anotó.

Dina Boluarte en el ojo de la tormenta por cirugía estética.

Respecto a los expedientes de las 91 normas que emitió Boluarte, durante el plazo de su intervención y recuperación médica solicitadas por la fiscalía, sostuvo que el Despacho Presidencial no las guarda.

“Le respondimos en las 24 horas. En menos de las 24 horas y le dijimos: el despacho de la presidente de la República no tiene custodia de las normas. Las firma y las rubrica, en efecto, pero al día siguiente, según el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, norma creada hace muchísimo tiempo, antes incluso de la gestión de la presidenta actual, establece que son de vueltas al día siguiente a los sectores correspondientes y estos sectores son los que tienen custodia de los expedientes y las normas; y nosotros, tan transparentes y colaborativos hemos sido con el Ministerio Público que le hemos señalado la dirección y lugar en donde deben pedirla”, excusó.