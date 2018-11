Caso Fuerza 2011: Carmela Paucará afirma que testigo protegido miente

Carmela Paucará, una de las once investigadas contra quienes el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 36 meses de prisión preventiva, sostuvo que el testigo protegido miente al involucrarla en la trama de búsqueda de aportantes falsos para ocultar dinero en la campaña del 2011 de Keiko Fujimori.

"No entiendo realmente y no sé por qué estoy aquí. Llevo semanas escuchando todo lo que la fiscalía dice y me pregunto, ¿qué hago acá? ¿Qué error he cometido? ¿Trabajar con Fuerza Popular?", manifestó durante su intervención ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

"La fiscalía indica que tiene las 24 horas al día abiertas sus puertas [...] ¿Para qué, para mentir como lo hizo el testigo protegido número tres? ¿Para decir cosas que no son reales?", añadió.

Carmela Paucará se refirió así al testimonio del testigo protegido TP 2017-55-3, quien señaló que fue ella, como secretaria personal de Keiko Fujimori, quien contactó al congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui en febrero del 2011. Según el testimonio, el congresista se reunió con Adriana Tarazona, tesorera del partido, para proceder a buscar aportantes falsos.

Según la investigada, ella no realizó este contacto telefónico al congresista Rolando Reátegui y no trabajó como recepcionista de Fuerza 2011 porque recién empezó a laborar en el partido en el 2013.

"¿Qué se yo de Odebrecht o la plata? No se nada de eso. Me enteré recién por los medios de comunicación. ¿Qué pretende la fiscalía al privarme de mi libertad? ¿Que mienta para poder tener algún beneficio? No lo voy a hacer porque lo que yo estoy diciendo es la verdad y si tengo que ir 36 meses de presa, voy a salir con la frente en alto", concluyó.

Según el fiscal José Domingo Pérez, el testimonio del colaborador eficaz 2017-55-3 sindica a Carmela Paucará como la persona encargada de contactar a Rolando Reátegui para que busque a aportantes falsos y así ocultar entregas de dinero en efectivo.

En la sustentación de su pedido de prisión preventiva, también mencionó que hallaron documentos relacionados a investigaciones contra Martín Vizcarra, al Caso Lava Jato, a procesos contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez en casa de Carmela Paucará, lo que revelaría una cercanía innegable entre la investigada y la dirigencia de Fuerza Popular.