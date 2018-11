Caso Fuerza 2011: las distintas versiones sobre los aportes

En distintos momentos, dirigentes y personas relacionadas a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) han declarado sobre los aportes a la agrupación política durante la campaña electoral del 2011, en la que Keiko Fujimori fue su candidata presidencial.

1) Jaime Yoshiyama dijo que no manejó finanzas

En marzo de este año, Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general de Fuerza Popular, negó que haya manejado los ingresos y egresos del partido Fuerza 2011. En declaraciones a “Panorama”, dijo que en su cargo de secretario general estaba “impedido” de hacerlo. “No he tenido nada que ver con este tema”, aseguró.

2) Keiko Fujimori aseguró que aportes fueron bancarizados

En octubre, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró en RPP que todo el dinero que ingresó a su campaña electoral fue bancarizado. Negó que su agrupación haya recibido dinero de procedencia ilícita y agregó que todo fue sustentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

3) Jorge Yoshiyama declaró sobre falsos aportantes

Este mes, el empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que buscó personas para hacerlas pasar como aportantes al partido de Keiko Fujimori. Esto, dijo, lo hizo a pedido de su tío, que necesitaba ingresar dinero para la campaña del 2011.

4) “Varios empresarios” fueron los aportantes

En su confesión, Jorge Yoshiyama Sasaki dijo que su tío le indicó que el dinero provenía de “varios empresarios” que no querían aparecer como aportantes. Sin embargo, el abogado Humberto Abanto –defensor de Yoshiyama Tanaka– dijo que su patrocinado le habló de una sola persona y de un solo aporte.