El presidente del directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, reveló este lunes -ante el fiscal José Domingo Pérez- que entre finales del 2010 e inicios del 2011, Credicorp Ltd. realizó varios aportes por un monto total de US$3,65 millones a Fuerza 2011, partido por el cual Keiko Fujimori postuló en las elecciones presidenciales de aquel momento.

En un comunicado posterior al interrogatorio, enviado a sus trabajadores, Romero Paoletti señaló que “fue sin duda una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo”. Esto en alusión a la entonces candidatura presidencial de Ollanta Humala.

Al respecto, Keiko Fujimori afirmó que la reserva de los aportes de campaña privados “fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”. “Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias”, escribió en sus redes sociales.

Antes, en distintos momentos, dirigentes y personas relacionadas a Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) habían declarado sobre los aportes a la agrupación política durante la campaña electoral del 2011, en la que Keiko Fujimori fue su candidata presidencial. Aquí un recuento:

1) Jaime Yoshiyama dice que no manejó finanzas

En marzo de este año, Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general de Fuerza Popular, negó que haya manejado los ingresos y egresos del partido Fuerza 2011. En declaraciones a “Panorama”, dijo que en su cargo de secretario general estaba “impedido” de hacerlo. “No he tenido nada que ver con este tema”, aseguró.

2) Keiko Fujimori asegura que aportes fueron bancarizados

En octubre, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró en RPP que todo el dinero que ingresó a su campaña electoral fue bancarizado. Negó que su agrupación haya recibido dinero de procedencia ilícita y agregó que todo fue sustentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

3) Jorge Yoshiyama declara sobre falsos aportantes

En noviembre de 2018, el empresario Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama, declaró ante el fiscal José Domingo Pérez que buscó personas para hacerlas pasar como aportantes al partido de Keiko Fujimori. Esto, dijo, lo hizo a pedido de su tío, que necesitaba ingresar dinero para la campaña del 2011.

El empresario afirmó que su tío le entregó cerca de US$800.000 en efectivo y le pidió que buscara a personas que prestaran sus nombres para “simular” aportes a Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) con el dinero que le entregaron algunos empresarios que no querían aparecer públicamente.

4) “Varios empresarios” fueron los aportantes

En su confesión, Jorge Yoshiyama Sasaki dijo que su tío le indicó que el dinero provenía de “varios empresarios” que no querían aparecer como aportantes. Sin embargo, el abogado Humberto Abanto –entonces defensor de Yoshiyama Tanaka– dijo que su patrocinado le habló de una sola persona y de un solo aporte.

5) Jaime Yoshiyama atribuye aportes a fallecido

En noviembre del año pasado, Jaime Yoshiyama dijo que el dinero para la campaña electoral de Fuerza 2011 se lo entregó Juan Rassmuss Echecopar, un empresario nacido en el Perú, radicado en Chile y que falleció en el 2016.

“Me busca Juan Rassmuss Echecopar, multimillonario, me sorprendió que me llamase y me dijo que quería ayudar a la campaña en defensa del modelo económico. Él vivía en el extranjero y venía siempre al Perú, me llamaba y me preguntaba cuánto necesitaba. No recuerdo cuantas veces fueron, era de su propia fortuna. Varios cientos de miles de dolares en efectivo, habrá que hacer memoria, lo manejaba directamente con el señor con la promesa que no le iba a contar a nadie”, narró.

6) Jorge Yoshiyama declara que Keiko Fujimori sabía de los aportes de Odebrecht

El 7 de noviembre, Jorge Yoshiyama Sasaki, declaró ante el despacho del fiscal José Domingo Pérez que Keiko Fujimori sabía que su campaña presidencial en el 2011 había recibido aportes de la empresa Odebrecht, algo que -según dijo el empresario- buscó ocultar presionando a falsos aportantes.