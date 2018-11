Keiko Fujimori aseguró en más de una oportunidad que ni ella ni los dirigentes de su partido entregaron dinero en efectivo al congresista Rolando Reátegui y a Jorge Yoshiyama Sasaki para que estos lo introdujeran a la campaña electoral del 2011 a través de falsos aportantes.

Sin embargo, las afirmaciones que la lideresa del partido Fuerza Popular (FP) repitió, desde que se iniciaron las investigaciones a su campaña, fueron desvirtuadas ayer por Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del ex ministro Jaime Yoshiyama Tanaka.

El empresario afirmó que su tío le entregó cerca de US$800.000 en efectivo y le pidió que buscara a personas que prestaran sus nombres para “simular” aportes a Fuerza 2011 (hoy FP) con el dinero que le entregaron algunos empresarios que no querían aparecer públicamente.

“Mi tío Jaime me conduce a su dormitorio principal y me lleva hasta el clóset donde había una caja fuerte de donde sacó varios fajos de dólares por la suma de cien mil dólares y me los entregó en una bolsa de plástico”, dijo Yoshiyama Sasaki como parte de la confesión que brindó ante el fiscal anticorrupción del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez, el último lunes 12 de noviembre.

Dicha versión fue leída durante la audiencia de ayer en que se fundamentó el pedido de prisión preventiva para Luis Mejía Lecca, hasta hace poco tesorero de FP.

Yoshiyama Sasaki señaló que sus familiares y amigos empresarios, como Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge, firmaron vouchers con montos de dinero. Dichos documentos eran entregados posteriormente a su tío.



Tanto los recibos como la cuenta bancaria se los proporcionó su tío, dijo el empresario.



Desde marzo del 2011, cuando su tío Jaime le pidió que buscara a falsos aportantes, hasta mediados de junio de ese año –cuando acabó la campaña–, Yoshiyama Sasaki reconoció haber ido siete veces a la casa del ex secretario de FP para recoger el dinero en efectivo.



Dijo también que en la primavera del 2016 se enteró de que Cristhian Jo, un falso aportante, negó ante la policía que había entregado el monto que figuraba a su nombre .



Luego, Matto Monge le comunicó que lo habían citado en la fiscalía y le pidió un abogado. Entonces, lo contactó con Edward García, quien fue abogado de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.



“Edward García [...] le indicó que Fernando Carreras lo iba a acompañar en la diligencia haciéndome cargo de los honorarios”, dijo Yoshiyama Sasaki. Agregó que pagó US$1.000 por dicho servicio, dinero que dejó en la oficina de García.

Tras leer la declaración, el fiscal Pérez Gómez señaló que la versión de Yoshiyama Sasaki demuestra que su despacho no miente sobre las imputaciones hechas a Keiko Fujimori y otras personas vinculadas a FP.



“El postulado que venía realizando el Ministerio Público es cierto, que tiene elementos que nos están permitiendo determinar que no mentimos, que no miento; que este fiscal no miente”, dijo.



Indicó que con esto se estaba corroborando la imputación contra Jaime Yoshiyama Tanaka.



Pérez solicitó al juez Richard Concepción merituar lo aportado por Yoshiyama Sasaki y consideró que un impedimento de salida del país en su contra sería la medida adecuada.



Allem Rodas, abogado de Yoshiyama Sasaki, se mostró de acuerdo con el impedimento de salida.



—La confirmación—

Tras la revelación de Yoshiyama Sasaki, el abogado Humberto Abanto –defensa legal de Jaime Yoshiyama Tanaka– sostuvo que, desde Miami (Estados Unidos), su patrocinado le autorizó a revelar que “sí le pidió a su sobrino realizar actos de simulación de los aportes” para la campaña del 2011.



Agregó que su cliente aseguró que Keiko Fujimori no supo de ello y que el dinero no era de Odebrecht.



En la audiencia, dijo que su cliente estaba solicitando que la fiscalía viaje a EE.UU. para tomarle una nueva declaración.



“Vamos a decir quién fue la persona que dio el aporte [...]. Me habla Jaime [Yoshiyama] de un solo aporte, entonces vamos a esperar su revelación completa”, dijo.



Durante la audiencia, hubo un incidente entre Jorge Yoshiyama Sasaki y Luis Mejía Lecca. El juez tuvo que intervenir y llamar la atención a este último por hacer reclamos al empresario.



Tanto el fiscal como el juez gestionan garantías de protección para Yoshiyama Sasaki.



Hoy, la fiscalía concluirá con el pedido de prisión, esta vez para Carmela Paucará Paxi, ex secretaria de Keiko Fujimori.