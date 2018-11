Al sustentar el pedido de prisión preventiva contra Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo Pérez dio cuenta de algunos hallazgos en el allanamiento al domicilio de la imputada en Villa El Salvador

Para el magistrado, en ese sentido, no se trata de “una secretaria que no tiene mayor responsabilidad o compromiso con la actividad de la organización criminal” dentro de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular.

Agregó más adelante, en base a la declaración de un testigo protegido, que Carmela Paucará “tiene un papel importante en el nivel de los administradores de los activos ilícitos” presuntamente recibidos para la campaña del 2011.

“Esta persona recibía los vouchers, recibos, toda aquella documentación de carácter administrativo que era el resultado del blanqueo del activo”, aseveró el fiscal.

Entre los hallazgos en el allanamiento, Pérez señaló que se encontraron dos fólderes manila, uno con la inscripción de Fuerza 2011; así como otros fólderes con documentos de investigaciones fiscales: la manifestación de José Chlimper (ex secretario general del partido) y las declaraciones indagatorias de Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. Este último fue ex congresista y dirigente de la agrupación política.

Había además, siguió el fiscal, un folder de manila con la inscripción ‘Vizcarra’ en la carátula, correspondiente a documentos sobre investigaciones de la fiscalía anticorrupción de Moquegua contra el actual presidente de la República. El Comercio dio cuenta de esta información el mes pasado.

“Sería pertinente que la defensa al momento de hacer el contradictorio nos dé una explicación por qué copias de las investigaciones seguidas ante la fiscalía anticorrupción de Moquegua que corresponden al as denuncias, investigaciones o casos contra quien ocupa actualmente el cargo de presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, se encontraban en posesión de Carmela Paucará Paxi”, expresó el fiscal José Domingo Pérez.

También se encontraron “documentos sueltos” que, según la intervención fiscal y policial, “fueron identificados con la denominación Lava Jato”. “Documentos que en el desarrollo de la investigación van a ser deslacrados para ingresar en el expediente correspondiente”, agregó.



Asimismo, documentos sobre fiscalización electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).